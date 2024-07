Prepoved skrajno desne revije

Nemška notranja ministrica je prepovedala revijo Compact, ki jo je urad za zaščito ustave že pred časom označil za skrajno desno

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je prepovedala revijo Compact, ki jo je urad za zaščito ustave že pred časom označil za skrajno desno. Dodatno so v Nemčiji prepovedali še hčerinsko podjetje revije Conspect Film. Obenem danes v več zveznih deželah potekajo racije v povezavi s prepovedjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ministrstvo je sporočilo, da danes potekajo racije v prostorih revije ter stanovanjih vodilnih oseb in vodstva revije, med njimi odgovornega urednika Jürgna Elsässerja, v zveznih deželah Brandenburg, Hessen, Saška in Saška-Anhalt. Cilj hišnih preiskav je zaseg premoženja in dokaznega gradiva.

Ministrica je uvedla prepoved, ker je Compact osrednje glasilo skrajno desne scene. Revija spodbuja sovraštvo do Judov, do ljudi z zgodovino migracij in do parlamentarne demokracije, je pojasnila Faeser. Prepoved kaže, "da ukrepamo tudi proti intelektualnim požigalcem, ki podpihujejo vzdušje sovraštva in nasilja proti beguncem in migrantom ter želijo premagati našo demokratično državo".

Urad za zaščito ustave je že leta 2022 odločil, da revija "kot multimedijsko podjetje v družbo prenaša protidemokratična in protičloveška stališča". Vodilne osebe revije vzdržujejo stike s pomembnimi akterji tako imenovane nove desnice.

Mesečnik Compact ima naklado 40.000 izvodov, ima pa Compact tudi spletni portal in dnevno televizijsko oddajo, ki jo izdajajo vsak delovnik in je dostopna prek portala Youtube. Oddaje običajno dosežejo do 100.000 ogledov, nekateri dokumentarni film pa tudi milijon.

Z današnjim dnem so vse izdaje Compacta prepovedane, to velja tako za revijo kot za spletno stran. Odstraniti morajo tudi vse posnetke z Youtubea. Compact se lahko sicer na odločitev pritoži, poroča portal dnevnika Tagesschau.

dRjMiKq_6rE