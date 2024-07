Mesec kritičen do Orbana / »Evropa si zasluži prvo mesto«

Bojkot neformalnih zasedanj EU v Budimpešti?

"Upam, da se bo v Budimpešto slišal naš protest in da bo Evropa postavljena na prvo mesto," je poudaril Luka Mesec, podpredsednik slovenske vlade.

Madžarsko predsedstvo Sveta EU mora Evropo postaviti na prvo mesto, je glede t. i. mirovne misije madžarskega premierja Viktorja Orbana, v okviru katere je obiskal tudi Moskvo, danes v Bruslju povedal podpredsednik slovenske vlade Luka Mesec. O morebitnem bojkotu neformalnih ministrskih zasedanj v Budimpešti se bodo sicer v vladi še pogovorili.

"Rad bi izrazil nezadovoljstvo nad pozicijo premierja predsedujoče države, gospoda Orbana. Evropa si namreč zasluži prvo mesto," je pred zasedanjem ministrov držav članic EU za socialne zadeve in zaposlovanje za STA povedal minister Mesec.

Na vprašanje, ali bodo tudi slovenski ministri bojkotirali neformalna zasedanja, ki jih v okviru predsedovanja v Budimpešti pripravlja madžarsko predsedstvo Sveta EU, je odgovoril, da se bodo najprej o tem pogovorili v vladi, pa tudi z drugimi državami članicami.

"Ker kakršnakoli akcija bo, mora biti kolektivna. Upam pa, da se bo v Budimpešto slišal naš protest in da bo Evropa postavljena na prvo mesto," je še poudaril Mesec.

Orbanova "mirovna misija", v okviru katere se je srečal s predsedniki Ukrajine, Rusije in Kitajske, pa tudi s predsedniškim kandidatom ameriških republikancev Donaldom Trumpom, je med drugimi članicami EU sprožila veliko kritik. Kritične so bile predvsem do srečanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Več članic je pretekli teden napovedalo, da se bodo neformalnih zasedanj v Budimpešti udeleževale zgolj na ravni uradnikov.

V ponedeljek pa so tudi z Evropske komisije sporočili, da bodo na teh zasedanjih sodelovali zgolj njeni visoki uradniki, in ne komisarji. Prav tako komisija ne bo obiskala Madžarske, kot je to v navadi ob začetku predsedovanja vsake članice.

Madžarski minister za evropske zadeve Janos Boka je v odzivu na odločitev Bruslja sporočil, da madžarsko predsedstvo ostaja zavezano iskrenemu sodelovanju z državami članicami in institucijami EU.