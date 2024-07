»Kitajska je vedno podpirala vse strani v Palestini«

Kitajska z novimi prizadevanji za spravo Hamasa in Fataha

Kitajska naj bi konec tedna gostila novo srečanje predstavnikov rivalskih palestinskih organizacij, islamističnega gibanja Hamas in gibanja Fatah, ki vlada na zasedenem Zahodnem bregu. Gre za nadaljevanje kitajskih prizadevanj za spravo med palestinskimi skupinami, potem ko je Peking podobno srečanje gostil že v aprilu.

Delegaciji Hamasa in Fataha se bosta s kitajskimi predstavniki sestali 20. in 21. julija v Pekingu, je v ponedeljek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal namestnik generalnega sekretarja Fatahovega centralnega komiteja Sabri Sajdam.

Delegacijo Hamasa naj bi vodil politični vodja gibanja Ismail Hanija, delegacijo Fataha pa namestnik vodje gibanja Mahmud Alul, so še sporočili iz gibanja Fatah.

V odzivu na navedbe palestinskih uradnikov so v Pekingu danes navedli, da bodo "vse informacije objavili ob primernem času", še poroča AFP.

"Kitajska je vedno podpirala vse strani v Palestini, da z dialogom in pogajanji dosežejo spravo in enotnost," je ob tem dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian.

Lin Jian,

tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva

Po njegovih besedah v Pekingu obstaja volja za razvoj dialoga in sprave, Kitajska pa je pripravljena, da "okrepi komunikacijo z vsemi stranmi in si prizadeva za uresničitev cilja notranje sprave v Palestini, zagotovi platformo in ustvari priložnosti za reševanje palestinskega vprašanja".

Fatah in Hamas sta največji palestinski organizaciji in veliki nasprotnici. Med skupinama že več let potekajo pogovori o spravi, ki pa do zdaj niso prinesli pravega napredka. Na zadnjih palestinskih parlamentarnih volitvah leta 2006 je zmagal Hamas in leto kasneje s silo prevzel nadzor nad območjem Gaze, od koder so izgnali pripadnike gibanja Fatah. Ta medtem še vedno vodi palestinsko upravo na Zahodnem bregu.

Kitajska, ki si tradicionalno prizadeva za rešitev palestinskega vprašanja in podpira ustanovitev neodvisne palestinske države, je srečanje predstavnikov obeh skupin gostila že v aprilu. Še eno srečanje je bilo načrtovano za junij, vendar so ga nato preložili.

Peking je tudi po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani uradno zavzel nevtralno držo v konfliktu in večkrat pozval k pogajanjem o prekinitvi ognja.