© Wikimedia Commons

Izraelska vojska še naprej bombardira območje Gaze - iz osrednjega dela poročajo o več kot 30 ubitih, napadi se nadaljujejo tudi na severu in jugu. Državni sekretar ZDA Antony Blinken je medtem znova opozoril, da je število civilnih žrtev previsoko. Iz Gaze prihajajo tudi poročila o mučenju, posilstvih in zlorabah s strani izraelskih sil.

Izraelska letala so iz zraka napadla osrednji del Gaze, medtem ko se na jugu nadaljuje pretežno topniško obstreljevanje, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedali prebivalci oblegane palestinske enklave.

Izraelska vojska je danes na območjih v osrednji Gazi ubila najmanj 19 Palestincev, skupno je bilo v nočnih in današnjih izraelskih napadih v begunskih taboriščih v osrednjem delu palestinske enklave ubitih najmanj 35 ljudi, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izraelska vojska medtem trdi, da nadaljuje boj na območju mesta Rafa na jugu Gaze, kjer naj bi glede na lastne navedbe ubila več Hamasovih borcev ter uničila predore in drugo infrastrukturo, ki pripada palestinskim oboroženim skupinam.

Iz Gaze prihajajo tudi poročila o mučenju, posilstvih in drugih zlorabah, ki naj bi jih nad zaprtimi Palestinci izvajali izraelski vojaki. Eden od palestinskih zapornikov je denimo povedal, da so jih izraelski stražarji tepli z električnimi palicami, je povedal palestinski odvetnik Khaled Mahadžna.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je medtem znova opozoril, da število žrtev med palestinskimi civilisti "še vedno ostaja nesprejemljivo visoko".

"V tem konfliktu je še vedno vidimo veliko preveč ubitih civilistov," je povedal tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller, potem ko se je Blinken sestal z izraelskim svetovalcem za nacionalno varnost Zahijem Hanegbijem in ministrom za strateške zadeve Ronom Dermerjem.

ZDA, ki od začetka vojne diplomatsko in vojaško podpirajo Izrael, si še vedno prizadevajo za nadaljevanje pogajanj med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas ob posredovanju Egipta in Katarja. Ta so po prekinitvi nedavno znova stekla, vendar so kmalu tudi zastala, potem ko je gibanje Hamas odstopilo od pogajanj zaradi "nadaljevanja izraelskih pokolov".

Politični vodja Hamasa Ismail Hanija je dan po izraelskem napadu, v katerem je bilo ubitih najmanj 92 Palestincev, v nedeljo obvestil posrednike o odstopu Hamasa od pogajanj, dokler Izrael ne bo "pokazal resnosti pri namenu za sklenitev sporazuma o prekinitvi ognja in izmenjavi zapornikov".

Od začetka izraelske ofenzive v Gazi je bilo po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih najmanj 38.664 ljudi, več kot 89.000 je bilo ranjenih. Dejansko število ubitih je ob več tisoč pogrešanih verjetno še mnogo višje.