V ZDA novi primeri ptičje gripe pri ljudeh

Vseh pet okuženih je pomagalo pri odstranjevanju živali s perutninske farme, kjer je izbruhnila ptičja gripa

V ZDA so potrdili nove primere ptičje gripe pri ljudeh. Prejšnji teden so namreč potrdili še štiri okužbe pri osebah, ki so pomagale na perutninski farmi v Koloradu, pri še enem sumu pa čakajo na izvide, je sporočil ameriški Center za nadzor nad boleznimi (CDC).

Vseh pet je pomagalo pri odstranjevanju živali s perutninske farme, kjer je izbruhnila ptičja gripa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vsi delavci, pri katerih so potrdili okužbo, so poročali o simptomih, podobni gripi, med njimi vročina, mrzlica, kašelj in bolečine v grlu. Pri CDC sumijo, da bodo potrdili še več primerov ptičje gripe.

Po navedbah centra gre za prvi dokazani prenos virusa s ptic neposredno na ljudi v ZDA od aprila 2022. V zadnjih mesecih so v ZDA pri ljudeh sicer odkrili štiri primere ptičje gripe po stiku s kravami molznicami, od tega enega tudi v zvezni državi Kolorado. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo sumi, da so se krave v okužile po stiku z divjimi pticami. Skupno je za ptičjo gripo v ZDA zbolelo osem ljudi.

Ekipa CDC v Koloradu trenutno preučuje izbruhe ptičje gripe na farmah. Glede na trenutne ugotovitve grožnja za javnost ostaja majhna. Obstaja pa možnost okužbe, če je bil človek v stiku z okuženo živaljo.

Ptičjo gripo ali aviarno influenco povzročajo virusi influence A. Trenutni izbruh velja za največjega doslej in se širi po skoraj vsem svetu, prizadel je tudi Evropo. Patogen večinoma prizadene ptice, vendar je bil odkrit tudi pri številnih sesalcih. Okužbe ljudi z različico, ki trenutno kroži po svetu, so bile doslej zabeležene le v posameznih primerih.

Lla3BmaO-Zs

uBp73G7asGs