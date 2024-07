Slovenija prihodnjo Evropsko komisijo poziva k nadgradnji socialne politike

Podpredsednik slovenske vlade Luka Mesec je pri tem izpostavil plače, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo in stanovanja

Slovenija je na današnjem zasedanju ministrov EU za socialne zadeve in delo skupaj s Španijo, Belgijo in Romunijo prihodnjo Evropsko komisijo pozvala, naj nadgradi prizadevanja na področju evropske socialne politike. Pri tem je minister Luka Mesec izpostavil plače, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo in stanovanja.

Mesec je danes skupaj s kolegicami iz Španije, Belgije in Romunije na zasedanju v Bruslju predstavil poziv prihodnji Evropski komisiji, naj ostane zavezana socialni agendi, ki jo je EU začela izvajati v iztekajočem se mandatu. Minister je med ključnimi dosežki izpostavil minimalno plačo.

Ministri četverice držav so obenem prihodnjo komisijo, sestavljanje katere po junijskih evropskih volitvah še poteka in bi lahko položaj prevzela proti koncu leta, pozvali, naj nadgradi prizadevanja. Menijo namreč, da je treba narediti premik naprej na vseh področjih socialne politike - od plač, socialnega varstva, dolgotrajne oskrbe, ekonomske demokracije do stanovanj, je pojasnil minister.

Ministri EU za socialne zadeve in delo so sicer na zasedanju v Bruslju spregovorili o izzivih, s katerimi se njihove države soočajo zaradi pomanjkanja delovne sile. Kot so navedli na Svetu EU, so predstavili že sprejete ukrepe in razpravljali o morebitnih drugih načinih ukrepanja.

"Pomanjkanje delovne sile in veščin trenutno predstavlja največji izziv na področju dela v EU in tudi močno ovira gospodarsko rast. Če želimo imeti trajnostno gospodarstvo in izboljšati našo konkurenčnost, moramo mobilizirati še neizkoriščen potencial delovne sile EU," je povedal madžarski minister za politiko zaposlovanja Sandor Czomba, čigar država je ta mesec prevzela predsedovanje Svetu EU.

V ločeni razpravi so govorili še o vključevanju invalidov na trg dela in kako bi lahko to pripomoglo k njihovi socialni vključenosti.