Zaostritev kazni za zlorabo evropskih sredstev

Slovaška je pod pritiskom EU in iz bojazni, da bi bil sicer okrnjen njen dostop do evropskih sredstev, spremenila nedavno sprejeto kazensko zakonodajo

Slovaška je pod pritiskom EU in iz bojazni, da bi bil sicer okrnjen njen dostop do evropskih sredstev, spremenila nedavno sprejeto kazensko zakonodajo. V skladu s predlogom vlade, ki ga je v torek potrdil parlament, bodo kazniva dejanja, povezana z zlorabami sredstev EU, po novem ostreje kaznovana.

Slovaška je februarja sprejela spremembe kazenske zakonodaje, ki so predvidevale nižje kazni za širok nabor kaznivih dejanj, vključno s korupcijo in goljufijo. A predvideni ukrepi, ki jih sicer še niso uveljavili, so naleteli na ostro kritiko tako opozicije kot Evropske komisije in evropskega javnega tožilstva.

V Bruslju so marca na Bratislavo naslovili opozorilo, da tvega izgubo nekaterih evropskih sredstev, denimo iz načrta za okrevanje in odpornost, ker da bi bili zaradi zakonskih sprememb lahko ogroženi finančni interesi EU.

"Namen dopolnil je zaščititi interese Slovaške (...) tveganja, da bi država lahko izgubila katerekoli vire iz EU, so zmanjšana na minimum."



Boris Susko,

slovaški pravosodni minister

V začetku julija je slovaško ustavno sodišče sicer ugotovilo, da večina predlaganih sprememb ni v neskladju z ustavo, bi pa lahko potencialno ogrozile dostop Slovaške do evropskih sredstev.

Slovaška vlada je po posvetovanjih z Evropsko komisijo že teden dni pozneje sprejela nov predlog sprememb, ki je upošteval pomisleke tako ustavnega sodišča kot Bruslja. V torek zvečer je nov predlog po hitrem postopku potrdil tudi parlament.

Zakonodaja tako po novem predvideva nekoliko višje kazni za kazniva dejanja, povezana z evropskimi sredstvi, za hujše zlorabe predvideva tudi zaporno kazen. Obenem zakon v tovrstnih primerih podaljšuje dobo zastaranja, poročata portala Politico in Euractiv.

"Namen dopolnil je zaščititi interese Slovaške (...) tveganja, da bi država lahko izgubila katerekoli vire iz EU, so zmanjšana na minimum," je po izredni seji parlamenta v torek dejal slovaški pravosodni minister Boris Susko.