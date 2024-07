Nevaren napad na novinarko

Nagrajeno novinarko sta ta teden v ločenih dogodkih napadla sorodnika lokalnega politika iz vrst vladajoče HDZ, ko je snemala odlagališče odpadkov

Hrvaško novinarsko društvo (HND) je v sredo obsodilo "smrtno nevaren" napad na novinarsko kolegico ter od oblasti in državnih institucij zahtevalo hiter odziv. Nagrajeno novinarko sta ta teden v ločenih dogodkih napadla sorodnika lokalnega politika iz vrst vladajoče HDZ, ko je snemala odlagališče odpadkov.

Novinarko in avtorico dokumentarnih filmov Melito Vrsaljko je v njeni hiši v kraju Nadin pri Zadru v torek napadla sestra županijskega svetnika iz vrst HDZ Darija Vrsaljka. Po navedbah HND jo je vlekla za lase in dušila, da bi jo prisila, da zbriše posnetke, na katerih se vidi, kako jo je njen oče dan pred tem napadel, ko je snemala odlagališče odpadkov.

Oče je novinarki grozil z nasiljem in razbitjem opreme, ona pa ga je brcnila z nogo, da se je osvobodila. Nato je poklicala policijo, posnetek napada s kratkim opisom incidenta pa je objavila tudi na svojem profilu na družbenih omrežjih.

Policija je proti domnevni napadalki vložila obtožnico zaradi kršenja javnega reda. V HND napad smatrajo za poskus oboja in bi ga morali preiskovalci po njihovem mnenju obravnavati kot kaznivo dejanje.

Kot so še poudarili v sredo v sporočilu za javnost, je ta primer drastično opozorilo glede delovnih pogojev novinarjev in vseh medijskih delavcev, ki so dnevno izpostavljeni številnim verbalnim in celo fizičnim napadom. "V konkretnem primeru bi morala država jasno sporočiti, da ne bo tolerirala takšnega odnosa do novinarjev samo zato, ker opravljajo svoje delo," so še sporočili in oblasti pozvali, naj se nemudoma, ostro in nedvoumno odzovejo na smrtno nevaren napad.

Napad je ostro obsodilo tudi ministrstvo za kulturo in medije. Sporočili so tudi, da v celoti podpirajo svobodo izražanja in svobodo medijev ter vsakršno obliko žalitev in groženj, kršenje pravic in ogrožanje varnosti novinarjev.

Za kaznivo dejanje napada na novinarja je na Hrvaškem zagrožena kazen do tri leta zapora, če je žrtev pri napadu poškodovana, pa do pet let.