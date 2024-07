Črni madež na zapuščini Alice Munro

Kanadska mojstrica kratke proze je ščitila moža, ki je spolno zlorabljal njeno hčer

Alice Munro (1931–2024)

© :The Canadian Press

Kanadska pisateljica Alice Munro, literarna ikona in ena najbolj priznanih avtoric kratke proze vseh časov, ki je leta 2013 prejela Nobelovo nagrado za literaturo, je maja letos preminula v 93. letu starosti. Le slaba dva meseca kasneje je literarni svet pretresel članek, ki ga je objavil kanadski dnevnik Toronto Star. V eseju je pisateljičina najmlajša hči Andrea Robin Skinner razkrila, da jo je očim, materin drugi mož Gerald Fremlin, v otroštvu spolno zlorabljal, mati pa je za to kasneje izvedela, a kljub temu z njim ostala do njegove smrti leta 2013.