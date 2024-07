Ob napadu ukrajinskih dronov poškodovana ruska rafinerija nafte

Rafinerija Tuapse je bila od začetka ruske invazije v Ukrajini leta 2022 tarča več ukrajinskih zračnih napadov

Rusija je danes sporočila, da je minulo noč sestrelila 75 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, od tega 47 v regiji Rostov na jugu države ob meji z Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah predstavnikov regije Krasnodar je bila ob sestrelitvi enega od dronov poškodovana ruska rafinerija nafte Tuapse ob Črnem morju.

"Protiletalska obramba je prestregla in uničila 47 dronov nad regijo Rostov, eno nad regijo Belgorod, enega nad regijo Voronež, enega nad regijo Smolensk, osem nad ozemljem Krasnodarja ter 17 brezpilotnikov nad Črnim in Azovskim morjem," je na Telegramu pojasnilo rusko obrambno ministrstvo.

Predstavniki regije Krasnodar so kasneje po poročanju tiskovne agencije Reuters sporočili, da so ostanki enega od sestreljenih dronov povzročili požar v rafineriji nafte Tuapse ob Črnem morju, ki je v lasti ruskega Rosnefta. Požar po prvih podatkih ni zahteval žrtev, za zdaj pa ni jasno, ali rafinerija deluje in kakšen je obseg škode.

Rafinerija Tuapse je bila od začetka ruske invazije v Ukrajini leta 2022 tarča več ukrajinskih zračnih napadov. Ruska novičarska kanala SHOT in Mash Telegram poročata, da je bilo v bližini rafinerije zgodaj davi slišati vrsto eksplozij.

MYugE5aArsk