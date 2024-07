Kdo vse je podprl Kamalo Harris?

Med drugim so jo javno že podprli Gavin Newsom, Pete Buttigieg in Josh Shapiro, ki so veljali za možne kandidate za demokratsko nominacijo

V ZDA se po odstopu Joeja Bidna od kampanje za vnovično izvolitev na predsedniških volitvah 5. novembra krepi podpora visokih predstavnikov demokratov Kamali Harris za predsedniško kandidatko stranke. Med drugim so jo javno že podprli Gavin Newsom, Pete Buttigieg in Josh Shapiro, ki so veljali za možne kandidate za demokratsko nominacijo.

Demokrati bodo predsedniškega kandidata oziroma kandidatko uradno potrdili na konvenciji v Chicagu med 19. in 22 avgustom. O novem kandidatu demokratov, ki se bo na predsedniških volitvah pomeril z republikancem Donaldom Trumpom, bo odločalo okoli 4700 delegatov stranke, kdo to bo, pa ostaja še odprto.

Čeprav je Biden ob izstopu iz predsedniške tekme v nedeljo podprl sedanjo podpredsednico Harris, po pisanju portala Politico to še ne pomeni, da bo zagotovo izbrana za demokratsko kandidatko.

Za predsedniško nominacijo se tehnično gledano lahko poteguje vsak, ki je zbral najmanj 300 podpisov delegatov. Vsak delegat lahko podpre le enega kandidata. To po pisanju Politica pomeni, da bi se lahko za nominacijo potegovalo okoli 15 kandidatov, a jih bo najverjetneje precej manj. Za osvojitev strankarske nominacije mora kandidat zbrati najmanj 1976 glasov delegatov.

Bidna je pred izstopom podprlo 3896 delegatov, a njihove podpore ne more samodejno prenesti na drugega kandidata oz. kandidatko, kar pomeni, da se tekma za glasove začenja znova.

Več vidnih predstavnikov demokratov je že podprlo Harris za kandidatko. Guverner Kalifornije Gavin Newsom, ki je veljal za možnega kandidata, je v nedeljo na družbenem omrežju X zapisal, da "nihče ni boljši za pregon temne vizije Donalda Trumpa". Podobno sta storila tudi minister za promet Pete Buttigieg in guverner Pensilvanije Josh Shapiro, ki sta prav tako veljala za potencialna kandidata.

Podporo sedanji podpredsednici so že izrekli tudi nekdanja demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton, nekdanji predsednik Bill Clinton in nekdanji državni sekretar John Kerry.

Podporo sedanji podpredsednici so že izrekli tudi nekdanja demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton, nekdanji predsednik Bill Clinton in nekdanji državni sekretar John Kerry. Podprli sta jo tudi senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren in senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar, ki sta se leta 2020 za nominacijo potegovali proti Bidnu.

Demokrati se morajo odločiti tudi, kdo bo kandidat za podpredsednika, kar bi lahko spet povzročilo razdore v stranki. Med možnimi podpredsedniškimi kandidati, ki bi jih izbrala Harris, se po poročanju ameriške mreže CNN omenjajo guvernerji Kentuckyja Andy Beshear, Severne Karoline Roy Cooper in Pensilvanije Josh Shapiro.

Po Bidnovi odločitvi o odstopu od kandidature se je po poročanju britanskega BBC povečalo tudi število donacij demokratom.

Biden bo medtem ostal predsednik ZDA do inavguracije njegovega naslednika januarja prihodnje leto, razen če bi se morda odločil za predčasen odstop s položaja. Na družbenih omrežjih je sicer zagotovil, da namerava končati predsedniški mandat.

Več republikancev je Bidna že pozvalo k odstopu s položaja. Med njimi je republikanski predsedniški kandidat Donald Trump, ki je na svojem družbenem omrežju Truth social zapisal, da če Biden ne more kandidirati za predsedniški stolček, ne more voditi države.

Zadnji predsednik ZDA, ki je odstopil od kandidature za ponovno izvolitev, je bil Lyndon Johnson. Njegova razširitev vietnamske vojne v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je razdelila demokratsko stranko, vendar je Johnson svojo odločitev objavil marca 1968 - osem mesecev pred volitvami.

4CIMw68x3hY

akvhkLHnOAM