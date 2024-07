Tajvan začel redne letne vojaške vaje

Vaje se začenjajo ob naraščanju napetosti med Tajvanom in Kitajsko v zadnjih mesecih, potem ko je bil januarja izvoljen novi tajvanski predsednik Lai Ching-te

Tajvan je ob naraščanju napetosti v odnosih s Kitajsko v zadnjih mesecih danes začel redne letne vojaške vaje, ki simulirajo odziv otoške države na morebitno kitajsko invazijo. Tajvanska vojska sicer petdnevne vojaške vaje z imenom Han Kuang vsakoletno izvaja že od leta 1984.

Po navedbah tajvanskega ministrstva za obrambo bodo z letošnjimi vajami preizkusili odpornost ključne infrastrukture po vsej državi in sposobnost obrambe kritične infrastrukture v glavnem mestu Taipei, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vaje, s katerimi naj bi preizkusili odziv na napad Kitajske, so se danes začele v mestu Taoyuan blizu prestolnice, kjer se nahaja tudi glavno tajvansko mednarodno letališče. Kasneje bo tajvanska vojska vadila še obrambo glavnega pristanišča v državi.

Letos naj bi se vaje čim bolj približale dejanskim spopadom brez scenarija, navaja agencija Reuters. Odpravili so elemente, ki so bili večinoma namenjeni prikazovanju moči orožja, medtem ko se bodo bolj osredotočili na vaje v nočnem času in na simulacijo delovanja vojske ob prekinjenih komunikacijskih linijah.

Petdnevne vojaške vaje bodo potekale hkrati z vajo civilne zaščite, med katero bodo ob simulaciji kitajskega raketnega napada za pol ure evakuirali ulice večjih mest in preizkusili pošiljanje opozorilnih alarmov na mobilne telefone prebivalcev otoka.

Lai je maja ob prisegi na položaj pozval Kitajsko, naj preneha politično in vojaško ustrahovati otok, Peking pa je le nekaj dni zatem v bližini Tajvana sprožil vojaške vaje, ki jih je označil za kazen za separatistična dejanja otoka.

Tajvan od konca državljanske vojne leta 1949 sicer deluje neodvisno od kitajske celine, vendar Peking otok v okviru politike ene Kitajske še naprej obravnava kot del svojega ozemlja in napoveduje vnovično vzpostavitev nadzora nad njim, po potrebi tudi s silo.