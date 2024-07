Fajon / »Slovenija si bo ne glede na rezultat volitev prizadevala za nadaljnjo krepitev odnosov z ZDA«

Slovenija si bo ne glede na to, kdo bo novi predsednik ZDA, še naprej prizadevala za krepitev transatlantskih odnosov, je danes v Bruslju za STA dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Dodala je, da spoštuje odločitev aktualnega ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je v nedeljo odstopil od kandidature za nov mandat.

"Spremljamo jo z vso, tudi zaskrbljenostjo, ko poslušamo izjave Trumpa ali sporočila, ki prihajajo do Evrope. Pa vendarle, Slovenija je v zadnjem času v transatlantskih odnosih naredila veliko. Kdorkoli bo pač na novo izvoljeni predsednik oziroma predsednica, bomo še naprej delali v smeri krepitve transatlantskih odnosov. Izzivi so zelo veliki za vse," je zunanja ministrica povedala ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU v Bruslju.

"Verjamem, da je to zelo težka odločitev za predsednika, ki je veliko naredil za demokracijo v Združenih državah Amerike. Potrjuje tudi demokratičen proces znotraj demokratov in lahko samo zaželim srečo v kampanji," je dejala Fajon.

Veseli jo, da je Biden podprl žensko, vendar pa so pred demokratsko stranko še konvencija in štirje meseci predvolilne kampanje. Ta bo po mnenju Fajon izjemno naporna, saj so ZDA močno razdeljene.