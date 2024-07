»EU ne spodbuja vojne v Ukrajini«

Zadnje zasedanje zunanjih ministrov EU pred poletnim premorom poteka v senci "mirovne misije" madžarskega premierja. Osrednji temi sta sicer nadaljnja podpora Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo in dogajanje na Bližnjem vzhodu.

Evropska unija ne spodbuja vojne v Ukrajini, je danes ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU tovrstne izjave Budimpešte zanikal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. O tem bodo danes razpravljali z ministri, po razpravi pa se bo tudi odločil, ali bo za konec avgusta sklical neformalno ministrsko zasedanje na Madžarskem.

Kot je povedal Borrell, bodo z ministri razpravljali o dogajanju v zadnjih tednih, od obiskov madžarskega premierja Viktorja Orbana v Kijevu, Moskvi in Pekingu, do govora madžarskega zunanjega ministra Petra Szijjarta na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov, kjer je EU obtožil, da spodbuja vojno v Ukrajini.

"To je popolnoma nesprejemljivo," je pred zasedanjem povedal Borrell in poudaril, da EU ne spodbuja vojne v Ukrajini. "Unija podpira Ukrajino in si želi končati to vojno na podlagi Ustanovne listine Združenih narodov," je dodal.

Na današnjem zasedanju želi izvedeti, kako ministri posameznih članic ocenjujejo ravnanje Budimpešte, ki trenutno tudi predseduje Svetu EU. Na podlagi tega pa se bo odločil, ali bo za konec avgusta sklical neformalno zasedanje zunanjih ministrov v Budimpešti.

Več držav članic, pa tudi Evropska komisija, se je namreč odločilo, da bodo zaradi "mirovne misije" madžarskega premierja Viktorja Orbana, v okviru katere se je srečal tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, na neformalna zasedanja v organizaciji madžarskega predsedstva Sveta EU v Budimpešti pošiljale zgolj uradnike. Pri tem se je omenjala tudi možnost, da bi Borrell namesto gymnicha v Budimpešti za konec avgusta sklical formalno zasedanje v Bruslju.

Madžarski minister Szijjarto je danes pred odhodom v Bruselj na družbenem omrežju Facebook zapisal, da je "pripravljen na napade kolegov iz drugih članic". Poudaril je, da so po Orbanovih obiskih v Ukrajini, Rusiji in na Kitajskem ter njegovem srečanju z republikanskim kandidatom za ameriškega predsednika Donaldom Trumpom z ruskim vodstvom govorili tudi predstavniki Švice in ZDA. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je govoril s Trumpom, je spomnil Szijjarto.

