Netanjahu / »Amerika in Izrael stojita skupaj danes, jutri in za vedno«

Izraelski premier Netanjahu pred je poudaril pomen zavezništva med Izraelom in ZDA, ne glede na to, kdo bo zmagal na ameriških predsedniških volitvah

Joe Biden in Benjamin Netanjahu na srečanju pred nekaj leti

© Ameriška ambasada v Jeruzalemu / Flickr

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes odpotoval v Washington, kjer naj bi se sestal s predsednikom Joejem Bidnom in nagovoril oba domova ameriškega kongresa. Še pred odhodom je poudaril trdnost zavezništva med Izraelom in ZDA. Hkrati je naznanil, da bo z Bidnom govoril tudi o tem, kako doseči cilje Izraela v vojni v Gazi.

"Svojim prijateljem na obeh straneh bom povedal, da ne glede na to, koga bodo Američani izbrali za naslednjega predsednika, Izrael ostaja nepogrešljiv in močan zaveznik Amerike na Bližnjem vzhodu," je Netanjahu poudaril v izjavi, objavljeni tik pred odhodom v Washington. Obisk v ZDA je označil za izjemno pomembno potovanje, ki prihaja v času velike politične negotovosti.

Netanjahu se bo v torek sestal z Bidnom, ki je sicer v nedeljo sporočil, da odstopa od vnovične kandidature za predsednika ZDA. Voditelja bosta po besedah izraelskega premierja razpravljala predvsem o tem, kako doseči cilje Izraela v vojni v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V tem času vojne in negotovosti je pomembno, da sovražniki Izraela vedo, da Amerika in Izrael stojita skupaj danes, jutri in za vedno," je še dodal Netanjahu.

V Gazi je bilo od začetka spopadov med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas 7. oktobra lani ubitih več kot 39.000 ljudi. ZDA si skupaj z Egiptom in Katarjem že dlje časa prizadevajo za prekinitev ognja, Biden pa je maja predstavil osnutek sporazuma o končanju spopadov v Gazi v treh fazah, začenši s prekinitvijo ognja za šest tednov.

Predstavniki Hamasa so v začetku meseca potrdili pripravljenost na pogajanja o izpustitvi talcev tudi brez razglasitve trajne prekinitve ognja z izraelske strani, kar pomeni opazno omilitev dosedanjih stališč. Netanjahujev urad pa je kot pogoje za nadaljevanje pogajanj zahteval, da "dogovor Izraelu omogoči nadaljevanje bojevanja, dokler ne bodo doseženi vsi cilji vojne".