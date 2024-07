Zaupanje potrošnikov julija nekoliko upadlo

Mesečni upad so povzročila bolj pesimistična pričakovanja potrošnikov glede gospodarskih razmer v državi in mnenja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu

© pixabay.com

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je julija na mesečni ravni poslabšal za odstotno točko. V primerjavi z lanskim julijem se je vrednost kazalnika medtem zvišala za osem odstotnih točk, za devet odstotnih točk pa je bila nad povprečjem prejšnjega leta, je danes objavil statistični urad.

Mesečni upad so povzročila bolj pesimistična pričakovanja potrošnikov glede gospodarskih razmer v državi in mnenja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu. Bolj optimistična so bila njihova pričakovanja glede večjih nakupov, medtem ko so pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu ostala enaka kot junija.

V medletni primerjavi so se izboljšale vse štiri komponente tega kazalnika.