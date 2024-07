Direktorica tajne službe ZDA odstopila zaradi poskusa atentata na Trumpa

Aktualni ameriški predsednik Joe Biden se ji je zahvalil za opravljeno delo in zagotovil, da bo neodvisna preiskava prišla do dna dogodkom 13. julija

Direktorica tajne službe ZDA Kimberly Cheatle je odstopila s položaja, ker agencija ni uspela preprečiti poskusa atentata na nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, poročajo ameriški mediji. Aktualni predsednik Joe Biden se ji je zahvalil za opravljeno delo in zagotovil, da bo neodvisna preiskava prišla do dna dogodkom 13. julija.

Cheatle je bila v ponedeljek na vročem stolu v kongresnem odboru za vladni nadzor, kjer je odbijala napade republikanskih kongresnikov in zahteve po odstopu. Dejala je, da je najboljša oseba za vodenje tajne službe v času, ko poteka preiskava poskusa atentata.

Trump je imel 13. julija v Pensilvaniji predvolilno zborovanje, ko je nanj z bližnje strehe streljal 20-letnik. Po tem, ko mu je uspelo izstreliti osem strelov iz puške, so ga pokončali ostrostrelci tajne službe.

Pred tem je bil ubit eden od Trumpovih podpornikov, dva sta bila huje ranjena, Trumpu pa je strel oplazil desni uhelj.

Cheatle je na kongresnem zaslišanju sicer prevzela odgovornost za vse napake in poskus atentata razglasila za eno največjih napak tajne službe v zadnjih desetletjih.

Predsednik predstavniškega doma kongresa republikanec Mike Johnson je po njenem odstopu sporočil, da bi to morala storiti že prejšnji teden.

Johnson in vodja demokratske manjšine v predstavniškem domu Hakeem Jeffries sta pred odstopom direktorice naznanila, da bo kongres oblikoval neodvisno delovno skupino za preiskavo poskusa atentata, ki jo bodo sestavljali predstavniki obeh strank.

Trump se je na odstop direktorice na svojem družbenem mediju Truth Social odzval s trditvijo, da mu je bilo v čast sprejeti dobiti za demokracijo.

"Vlada Biden/Harris me ni ustrezno zaščitila in sem bil prisiljen dobiti strel za demokracijo. To mi je bilo v veliko čast," je objavil Trump, pri čemer je mislil na vlado predsednika ZDA Bidna in podpredsednice Kamale Harris s katero se bo kot vse kaže novembra spopadel na predsedniških volitvah potem, ko je Biden odstopil od kampanje za ponovno izvolitev in ji predal štafeto.

