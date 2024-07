»Kamala Harris zastavlja prodorna vprašanja, osredotoča se na bistvo in ameriške interese«

Blinken zaupa v izkušnje in učinkovitost Kamale Harris

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je v odgovorih na novinarska vprašanja v torek med drugim dejal, da je prepričan v učinkovitost in izkušnje podpredsednice Kamale Harris, ki bo odstopu predsednika ZDA Joeja Bidna od kampanje najverjetneje postala demokratska predsedniška kandidatka.

© Wikimedia Commons

"Podpredsednico poznam več kot desetletje, zadnja tri leta in pol pa sem jo lahko opazoval od blizu v Beli hiši in po svetu kot vodilni glas ameriške zunanje politike in diplomacije. Bila sva skupaj na varnostni konferenci v Münchnu, videl sem jo, kako poveljuje sobi polni svetovnih voditeljev," je med drugim dejal Blinken in zavrnil ugibanja, da v zunanji politiki ni najbolje podkovana.

"Zastavlja prodorna vprašanja, osredotoči se na bistvo in ameriške interese," je dejal in dodal, da je Harris zelo spoštovana po svetu.

Blinken, ki je sodeloval z Bidnom 22 let, je še zatrdil, da je predsednik vrnil spoštovanje do ZDA po svetu. Ob nizanju dosežkov Bidnove vlade je dejal, da mu je predsednik ob odločitvi, da se ne bo potegoval za drugi mandat dejal, da se bo do konca tega mandata osredotočil na delo, ki ni dokončano.

Antony Blinken,

državni sekretar ZDA

"Še posebej si bomo prizadevali za mir na Bližnjem vzhodu, končanje vojne v Gazi, nadaljevanje učinkovitega dela proti ruski agresiji na Ukrajino, sodelovanje s partnerji v Indo-pacifiški regiji. Danes smo po svetu močnejši kot smo bili," je dejal Blinken.

Demokratska leva baza sicer upa, da bo Harris spremenila politiko neomajne podpore Izraelu. Med drugim je Izrael že kritizirala zaradi nezadostnega dostopa humanitarne pomoči v Gazo, vendar to še ne pomeni, da bi se z njo na oblasti ameriška politika do Izraela spremenila, menijo ameriški analitiki.

Harris sicer v svoji vlogi predsednice zveznega senata danes ne bo prisotna med govorom izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pred obema domovoma kongresa. To naj bi bilo sporočilo premierju, da je zaskrbljena zaradi civilnih žrtev, uradno pa bo odpotovala na vnaprej dogovorjeni obisk univerze v Indianapolisu.

Vendar pa se bo z Netanjahujem po napovedih njenega urada v teh dneh le srečala. Biden ga bo sprejel v četrtek, v petek pa Netanjahu predvidoma obišče republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa na Floridi.

