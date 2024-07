Nova informacijska pooblaščenka / »To ni samo nek prekrškovni in nadzorni organ«

Nova informacijska pooblaščenka Jelena Virant Burnik ne pristaja na to, da se nečesa ne da. Okrepiti želi tudi ozaveščanje o varstvu osebnih podatkov.

Nova informacijska pooblaščenka Jelena Virant Burnik poudarja, da si želi neodvisnost organa ohranjati z odločitvami, ki bodo vedno temeljile na strokovnosti. "Ne pristajam na to, da se nečesa ne da," meni. Okrepiti želi tudi ozaveščanje o varstvu osebnih podatkov, kar ne bo mogoče brez dodatnih kadrov, saj organ pridobiva vedno več pristojnosti.

Jelena Virant Burnik razume pravico do varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja kot veliko več kot zgolj boj za zasebnost in pridobivanje dokumentov. Meni, da sta temelj za vrsto drugih pravic, denimo pravico do svobode govora, nediskriminacije in svobodnih volitev ter vrsto drugih demokratičnih procesov. "Mislim, da ta organ ni samo nek prekrškovni in nadzorni organ, ampak je vpet v širši družbeni kontekst, ki ga vsak dan prevprašujejo sodobne tehnologije, katerih gorivo so naši osebni podatki," je dejala Virant Burnik.

Med ključnimi izzivi na področju varstva osebnih podatkov, iz katerih je pred leti tudi doktorirala na ljubljanski fakulteti za družbene vede, je izpostavila monetizacijo podatkov. Veliko brezplačnih digitalnih storitev in aplikacij se običajno financira iz podatkov uporabnikov, ki pa bi morali vedeti, katere podatke o njih ponudniki zbirajo, za koliko časa in zakaj. "Preberimo drobni tisk," poziva.

Transparentnost je pomembna tudi na področju umetne inteligence, ki družbo spreminja strašljivo hitro. Brez nje v izjemno hitro razvijajoči se družbi, ki hrepeni po konkurenčnosti, ne bo šlo, se zaveda, vendar jo je treba uporabljati odgovorno. To pomeni, da je treba rešitve orodij umetne inteligence skrbno preveriti in se izogibati vnosu osebnih podatkov vanje, opozarja.

Čeprav "družba caplja za sodobno tehnologijo", Virant Burnik meni, da obstajajo zelo učinkoviti primeri, ko so morali tudi tehnološki velikani spremeniti način dela na področju varstva osebnih podatkov. Med temi je izpostavila postopek proti priljubljenemu družbenemu omrežju Tik Tok, ki je moral po nedavni odločitvi Evropskega odbora za varstvo podatkov, kjer so dejavni tudi strokovnjaki z Informacijskega pooblaščenca, spremeniti način registracije za otroke in mladostnike, da privzeto delijo manj podatkov javno. "Ne pristajam na to, da se nečesa ne da," ob tem izpostavlja sogovornica.

"Otroci nikoli ne bodo imeli priložnosti živeti v svetu, kot sem jo imela jaz, ko so še ostajale moje slike v maminem albumu. Vse podatke, ki jih zdaj delijo, bodo lahko nekje srečali, in to v čisto drugem kontekstu. Zelo pomembno je, da zanje in za zanamce ustvarjamo svet, ki bo bolj varen in v katerem bodo lahko varno uživali vse prednosti digitalnega."



Jelena Virant Burnik,

informacijska pooblaščenka

Jelena Virant Burnik sicer na Informacijskem pooblaščencu ni novinka. Pridružila se mu je leta 2008, od takrat pa je bila državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov, od leta 2018 pa vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora. Kot poudarja, je organ od ustanovitve zaradi implementacije evropske zakonodaje pridobil vrsto pristojnosti. Tako je denimo s splošno uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov pooblaščenec vključen v približno 500 čezmejnih postopkov na leto, ki jih pred tem ni bilo.

Na področju dostopa informacij javnega značaja pa je organ lani obravnaval več kot 1000 zadev, kar je največ od ustanovitve. "Z veseljem ugotavljamo, da je več pritožnikov, ki poznajo svoje pravice in jih znajo uveljavljati," je dejala. Po drugi strani pa ta številka pomeni, da več organov ni odgovorilo na zahteve prosilcev, do česar pa mora biti po njenem mnenju ničelna toleranca.

Tudi zaradi molka organov meni, da je pomembno ozaveščanje zavezancev o tem, zakaj morajo biti določeni podatki javnosti razkriti, in to hitro. "Informacija je potrebna, ko se jo zahteva, ne čez tri leta, ko bodo o neki zadevi odločila sodišča. Hitrost je pri dostopu informacij javnega značaja ključna," je poudarila.

Želi si, da bi ravno ozaveščanju o varstvu osebnih podatkov in pravici dostopa do informacij javnega značaja v njenem mandatu lahko namenili dodatna sredstva, še posebno za ranljive skupine, to so starejši ter otroci in mladostniki. Želi jih nagovoriti z bolj kreativnimi rešitvami in enostavnim besediščem. "Otroci nikoli ne bodo imeli priložnosti živeti v svetu, kot sem jo imela jaz, ko so še ostajale moje slike v maminem albumu. Vse podatke, ki jih zdaj delijo, bodo lahko nekje srečali, in to v čisto drugem kontekstu. Zelo pomembno je, da zanje in za zanamce ustvarjamo svet, ki bo bolj varen in v katerem bodo lahko varno uživali vse prednosti digitalnega."

"Vedno bomo namreč na nekem prepihu. Nikoli ne bodo vsi z nami zadovoljni, ker smo nadzorni in pritožbeni organ, zaradi katerega mora nekdo prilagoditi svojo prakso ali namere, če je govora o tveganjih, da so kršene pravice posameznikov."



Jelena Virant Burnik,

informacijska pooblaščenka

Virant Burnik želi negovati tudi dobro sodelovanje z novinarji. "Razumemo, da se borimo za isto stvar, torej za transparentnost," je dejala. Želi si, da bi ob sprejemanju novele zakona o medijih, ki je še v medresorskem usklajevanju, upoštevali njihove pripombe na področju pridobivanja podatkov. Tako se ji med drugim zdi pomembno, da dobijo mediji odgovor organov v krajšem roku kot sedaj, v primeru zavrnitve pa dobijo pisni odgovor, na podlagi katerega se lahko pritožijo pooblaščencu.

Po besedah Virant Burnik velja Informacijski pooblaščenec za učinkovit in strokoven organ. Za to sta, poleg strokovnih sodelavcev, po njenem mnenju zaslužni predhodnici, ki sta ji pustili "velike čevlje". Opozarja pa, da se bodo morali okrepiti finančno, če bodo želeli še voditi postopke brez zaostankov. "Izvajanje novih aktov nikakor ni mogoče, če organi ne bomo imeli zadostnih sredstev. Brez tega ostanejo vsa nova visokoleteča pravila, o katerih se sicer veliko govori, le črke na papirju. Če ni ustreznih sredstev za nadzorne organe, potem nadzora pač ni," je poudarila.

"Neodvisnost najboljše čuvaš in spodbujaš ravno z odličnostjo v strokovnosti."

Več vladnih predlogov ukrepov in zakonodaje je povezanih z vprašanji varstva osebnih podatkov, pri čemer Informacijski pooblaščenec zakonodajalca z mnenjem opozori na pomanjkljivosti. Še vsaka vlada se s pooblaščencem kje ni strinjala, ne glede na njihovo "politično barvo". "Vedno bomo namreč na nekem prepihu. Nikoli ne bodo vsi z nami zadovoljni, ker smo nadzorni in pritožbeni organ, zaradi katerega mora nekdo prilagoditi svojo prakso ali namere, če je govora o tveganjih, da so kršene pravice posameznikov," se zaveda. Pri iskanju rešitev za izzive digitalizacije pa poudarja pomen konstruktivnosti. Tudi zaradi nadzorne in prekrškovne funkcije organa se ji zdi ključno, da odločitve pooblaščenca vedno temeljijo na strokovnosti. "Neodvisnost najboljše čuvaš in spodbujaš ravno z odličnostjo v strokovnosti," meni Virant Burnik.