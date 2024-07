V Nemčiji prepovedali Islamski center Hamburg

Glede na dosedanje ugotovitve notranjega ministrstva center širi islamistično-totalitarne ideje, antisemitizem in sovražnost do Izraela ter podpira libanonsko gibanje Hezbolah, ki je povezano z iranskim režimom in je v Nemčiji prepovedano

IZH velja za pomemben propagandni center iranskega režima v Evropi in je že dlje časa pod drobnogledom oblasti.

© Wikimedia Commons

V Nemčiji so prepovedali Islamski center Hamburg (IZH) in z njim povezane organizacije zaradi skrajnih stališč in povezav z Iranom. IZH velja za pomemben propagandni center iranskega režima v Evropi. Davi so izvedli številne racije v prostorih centra in drugih stavbah v več zveznih deželah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Več deset policistov je zgodaj zjutraj ogradilo med turisti priljubljeno modro mošejo v Hamburgu in začelo preiskovati šiitsko svetišče. Policisti so izvedli tudi racijo v šiitski organizaciji v Berlinu. Racije skupno potekajo v več kot 50 objektih v osmih deželah, med drugim še v Spodnji Saški in na Bavarskem.

Urad za zaščito ustave (BfV) je združenje, ki vodi mošejo, označil za ekstremistično in pod nadzorom Irana.

Glede na dosedanje ugotovitve notranjega ministrstva center širi islamistično-totalitarne ideje, antisemitizem in sovražnost do Izraela ter podpira libanonsko gibanje Hezbolah, ki je povezano z iranskim režimom in je v Nemčiji prepovedano, poroča portal nemškega tednika Der Spiegel.

IZH velja za pomemben propagandni center iranskega režima v Evropi in je že dlje časa pod drobnogledom oblasti. Že leta se vrstijo tudi pozivi k zaprtju združenja. Tudi nemški parlament je pred dvema letoma pozval vlado, naj preveri, ali je možno zaprtje centra zaradi povezav z Iranom.