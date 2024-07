»Kitajska si je vedno trdno prizadevala za politično rešitev krize«

Kitajski zunanji minister Wang Yi in njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sta se na srečanju na jugu Kitajske zavzela za mir v Ukrajini

Kitajski zunanji minister Wang Yi in njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sta se danes na srečanju na jugu Kitajske zavzela za mir v Ukrajini. Wang je ob tem izrazil pripravljenost Pekinga, da še naprej igra konstruktivno vlogo za dosego prekinitve ognja in morebitnih mirovnih pogovorih. Napovedal je tudi nadaljnjo humanitarno pomoč Ukrajini.

"Čeprav pogoji in čas še niso dozoreli, podpiramo vsa prizadevanja, ki prispevajo k miru, in smo pripravljeni še naprej igrati konstruktivno vlogo za prekinitev ognja in nadaljevanje mirovnih pogovorov," je po večurnem srečanju dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva. "Kitajska si je vedno trdno prizadevala za politično rešitev krize," je dodala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Kuleba je izpostavil, da tudi Ukrajina želi iti po poti miru, okrevanja in razvoja. "Prepričan sem, da so to strateške prednostne naloge, ki si jih delimo," je dejal. Dodal je, da je ruska invazija uničila mir in upočasnila razvoj.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da je Kuleba na Kitajskem zagotovil ukrajinsko pripravljenost za mirovna pogajanja, v primeru, da bo Rusija pristopila dobronamerno. "Trenutno nič ne kaže na to, da bi bila Rusija pod temi pogoji pripravljena pristopiti k pogajanjem," pa je po poročanju AFP na Kitajskem dejal Kuleba.

Kuleba je najvišji ukrajinski predstavnik, ki je od začetka ruske invazije v Ukrajini obiskal Kitajsko. Po napovedih bo na obisku do petka.

Kitajska se v vojni med Rusijo in Ukrajino predstavlja kot nevtralna in poudarja, da v nasprotju z ZDA in drugimi zahodnimi državami ne pošilja vojaške pomoči nobeni strani. Vendar pa je Peking tesen politični in gospodarski zaveznik Rusije. Kitajska se tako junija ni udeležila mirovnega vrha v Švici v znak protesta, ker Moskva ni bila povabljena.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na tem vrhu pozval Peking, naj se resno vključi v pripravo mirovnih predlogov.

Kuleba je v torek ob prihodu na Kitajsko poudaril, da se je treba izogniti tekmovanju med mirovnimi načrti. Kitajsko pa je pozval, naj na odnose z Ukrajino gleda skozi prizmo svojih strateških odnosov z Evropo.

