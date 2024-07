Musk zanikal, da naj bi vsak mesec Trumpu nakazal 45 milijonov dolarjev

Elon Musk je na svojem omrežju X objavil, da prispeva nekaj denarja svojemu America PAC, vendar precej manj od zneskov, ki so jih navajali nekateri ameriški in tuji mediji

Kontroverzni poslovnež in milijarder Elon Musk je danes zanikal poročila, da namerava za podporo predsedniški kampanji republikanca Donalda Trumpa nameniti po 45 milijonov dolarjev na mesec, poroča britanski BBC. Potrdil pa je, da je ustanovil svoj odbor za politično akcijo z imenom America PAC in vanj vplačuje manjše zneske.

Musk je na svojem omrežju X objavil, da prispeva nekaj denarja svojemu America PAC, vendar precej manj od zneskov, ki so jih navajali nekateri ameriški in tuji mediji. Dodal je, da njegov odbor podpira meritokracijo in osebne svoboščine.

S tem je zanikal poročanje več ameriških medijev, ki so sredi julija navajali, da Musk namerava vsak mesec nameniti 45 milijonov dolarjev za podporo Trumpovi predsedniški kampanji. Musk je Trumpovo kampanjo javno podprl takoj po poskusu atentata na bivšega predsednika 13. julija v Pensilvaniji.

Čeprav so donacije posameznikov za volilne kampanje v ZDA formalno omejene, vrzeli v sistemu financiranja volilnih kampanj političnim "mega-donatorjem" omogočajo, da prispevajo v sklade, imenovane odbori za politično akcijo (PAC), prek katerih nato finančno podpirajo kandidate.

Odbori za politično akcijo lahko zbirajo in porabljajo neomejene zneske, pogoj je le, da se uradno ne smejo usklajevati s kampanjo kandidata, za katerega zbirajo in porabljajo denar. To zakonsko luknjo izkoriščajo tako demokrati kot republikanci.

meHtx59lMtg

EctBIkqA-3A

j_iPKLpVQVM