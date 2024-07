Podnebni aktivisti ustavili promet / »Zaradi protestov na letališču so leti prekinjeni«

Po približno dveh urah je promet na frankfurtskem letališču delno znova stekel

Na letališču v Frankfurtu so davi začasno ustavili promet, ker so na območje letališča vdrli podnebni aktivisti skupine Last Generation. Po približno dveh urah je promet na letališču delno znova stekel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju dpa je več protestnikov na največje nemško letališče zgodaj davi vdrlo skozi ograjo, ki so jo prerezali, nato pa so se prilepili na pristajalno stezo. Skupina Last Generation, ki poziva k prenehanju uporabe fosilnih goriv do leta 2030, pa je na družbenem omrežju X sporočila, da je na letaliških stezah šest njihovih aktivistov.

"Zaradi demonstracij na letališču so leti prekinjeni," je letališče sporočilo na svoji spletni strani in pozvalo potnike, naj na spletu preverijo stanje letov.

Tiskovni predstavnik policije na letališču je sporočil, da si prizadevajo čim prej odpraviti motnje. Ni pa omenil števila aktivistov na območju letališča.

Po približno dveh urah je promet na letališču delno znova stekel. Po navedbah tiskovnega predstavnika letališča letala znova vzletajo in pristajajo, čeprav še niso odprte vse pristajalne in vzletne steze.

Jutranji let iz Ljubljane v Frankfurt, ki je bil sprva predviden ob 7.05, so preložili, je razvidno s spletne strani Letališča Jožeta Pučnika.

Podnebni aktivisti so se v sredo prilepili že na pristajalno stezo na letališču Köln/Bonn, zaradi česar so bili leti prekinjeni za približno tri ure. Podobne protestne akcije so podnebni aktivisti v sredo izvedli tudi ponekod drugje v Evropi, med drugim na letališčih v Londonu in Oslu.

