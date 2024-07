Ekstremni turisti

Kdor ima dovolj denarja, lahko poleti v vesolje, divja po Temzi kot James Bond in si privošči večerjo v nebesih. Vse za izvirnost.

Cena za večerjo v nebesih je 460 tisoč evrov na osebo.

Lars Hinrichs je bogataš. Zgradil je poslovno omrežje Xing in z njim zaslužil milijone. V domačem Hamburgu bi zdaj rad odprl muzej digitalne umetnosti. Je lastnik številnih nepremičnin, med njimi večstanovanjske hiše na najboljši lokaciji v mestu, popolnoma opremljene z visoko tehnologijo, in razkošne vile na Ibizi. V življenju vedno hoče višje, boljše, sodobnejše in navadil se je dobiti, kar hoče, in to čim prej.