Taborišča Melonijeve

Italijanska premierka bi begunce internirala na Balkan in jih čim prej poslala nazaj v Afriko. Upa, da bo s tem postavila zgled celotni Evropski uniji.

Edi Rama, albanski predsednik vlade, in Giorgia Meloni, italijanska predsednica vlade, ob obisku v bodočem taborišču 5. junija letos

© Profimedia

Približno osem metrov visoka žičnata ograja se je svetlikala v soncu kot ravno spolirano srebro. Na še višjih drogovih so bili pritrjeni žarometi in nadzorne kamere, ki so prestregle vsak gib. Mogočni vhod je bil zaprt, za njim pa so se videle nove namenske zgradbe. Območje pristanišča, kjer je novo taborišče, so varovali trije varnostniki, ki so se dolgočasili v senci pod napuščem.