Pod žgočim soncem

Dopolnitev varnostnih predpisov, ki urejajo delo na gradbiščih

Gradbišča medtem ko pristojni prebivalstvu svetujejo, naj se zadržuje na hladnem

© Gašper Lešnik

Po zadnjem poročilu Mednarodne organizacije dela (ILO) vsako leto zaradi izpostavljenosti vročini na delovnem mestu umre 19 tisoč delavcev. Kar 71 odstotkov naj bi jih bilo zadnja leta izpostavljenih nevarnostim zaradi pretirane vročine – leta 2000 je bil ta delež približno 65 odstotkov. Tudi v Sloveniji, kjer podnebne spremembe potekajo nadpovprečno hitro, je teh primerov vse več. To opažajo predvsem na inšpektoratu za delo. Leta 2022 so, sodeč po njihovem zadnjem poročilu, recimo opazili, da podjetja »večinoma nimajo opredeljenih primernih in učinkovitih ukrepov v primerih, ko temperatura delovnega okolja presega 28 stopinj Celzija«.