Izrael še naprej napada Gazo

Od sobote popoldan so izraelske sile ubile najmanj 66 Palestincev

V senci napetosti med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah iz Gaze tudi danes prihajajo poročila o smrtonosnih napadih izraelskega letalstva, topništva in kopenskih sil. Med napadenimi kraji je bil znova Al Mavasi, ki ga Izrael opredeljuje kot varno območje. Od sobote popoldan so izraelske sile ubile najmanj 66 Palestincev.

V izraelskih napadih na območju Han Junisa na jugu območja Gaze je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, vključno s petimi, ki so umrli, ko so izraelska letala obstreljevala taborišče v Al Mavasiju ob sredozemski obali, poročata palestinska tiskovna agencija Wafa in katarska televizija Al Jazeera.

Izraelske sile so medtem obstreljevale tudi mesto Gaza na severu enklave, aktivne pa so bile tudi na območju razdejanega begunskega taborišča Nuseirat in mesta Rafa na skrajnem jugu Gaze, kamor prodirajo s tanki.

Novi napadi sledijo sobotnemu nasilju, ko je Izrael po navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva v napadu na šolo ubil 30 ljudi ter ranil dodatnih 100, in potekajo istočasno z novimi posrednimi pogajanji o premirju v Gazi, ki so potekala danes v Rimu.

Šef izraelskih obveščevalcev David Barnea se je danes mudil v italijanski prestolnici, kjer se je pogovarjal z egiptovskim kolegom Abasom Kamelom in katarskim premierjem Mohamedom bin Abdulrahmanom, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Od začetka ofenzive oktobra lani so izraelske sile v Gazi ubile najmanj 39.324 ljudi, še več kot 90.000 je ranjenih. Ob tisočih pogrešanih so dejanske številke žrtev nedvomno še bistveno višje. Hkrati so številni umrli zaradi uničenega zdravstvenega sistema in splošnega pomanjkanja ter lakote, s čimer se spričo izraelskih blokad soočajo civilisti v tem delu Palestine. Prekinitve ognja trenutno ni na vidiku.

