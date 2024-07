»V Berlinu je danes huje kot v Jugoslaviji v devetdesetih«

IZJAVA DNEVA

"Trenutno družbeno vzdušje v Berlinu se mi zdi veliko hujše od tistega v nekdanji Jugoslaviji v devetdesetih letih. Gre za zamenjavo odkritega zatiranja nestrinjanja – ki je, poleg vseh mogočih družbenih stigem, pogosto izročalo drugače misleče odkritemu državnemu ali z njim navdahnjenemu individualnemu nasilju – s kriminalizacijo, odpovedovanjem in medijskimi linči. Ali je bolje izvajati odkrito državno nasilje ali odvzeti pravico do dela in javnega delovanja, prepuščam v presojo tistim, ki so se s pomočjo pozicij izvršilne in zakonodajne oblasti znašli v takšni dilemi."

(Oliver Frljić, gledališki režiser, o družbenem in kulturnem vzdušju v današnjem Berlinu; v intervjuju za Disenz)