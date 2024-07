Večjih prireditev v Tivoliju do konca leta ne bo

Kot so danes sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor, potem ko je že postalo znano, da Magnifico v Tivoliju ne bo nastopil, bo do konca leta predvidoma pripravljen načrt o rabi tega območja tudi v povezavi s prireditvami

Kot so sporočili z ministrstva, sta se minister Jože Novak in župan Mestne občine Ljubljana (Mol) Zoran Janković dogovorila, da se koncert Magnifica, napovedan 31. avgusta v parku Tivoli, kar je sprožilo polemike o primernosti množičnih prireditev v parku, ne izvede. Organizator koncerta je medtem že sporočil nadomestno lokacijo - Mladinski golf center v Stanežičah.

Minister in župan sta se dogovorila tudi, da bo Mol zaprosil Zavod RS za varstvo narave, da pripravi strokovni predlog o načinu in obsegu omejitve dejavnosti ali rabe parka v skladu z zakonom o ohranjanju narave.

Mol ter upravljavec krajinskega parka bosta v sodelovanju z zavodom ter ministrstvom za naravne vire in prostor pripravila in sprejela načrt upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V njem bosta med drugim določila merila in kriterije za izvajanje in omejitev prireditev, priprava strokovnega gradiva o nosilni zmogljivosti parka pa je pri tem ključna, piše v sporočilu.

Sprejetje načrta upravljanja je predvideno do konca leta, prav tako uskladitev občinskega odloka o krajinskem parku, do takrat pa množičnih prireditev in dogodkov na tem območju ne bo.

"Pri posegih v naravo moramo biti zadržani, še posebej, če imamo na voljo alternativne rešitve," je ob tem povedal minister.