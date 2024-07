Poskus atentata / FBI bo zaslišal Trumpa

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v zaslišanje, ki naj bi potekalo v četrtek, privolil

Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je v ponedeljek sporočil, da bodo s predsedniškim kandidatom republikancev Donaldom Trumpom opravili pogovor o njegovem pogledu na nedavni poskus atentata nanj. Trump je privolil, da ga zaslišijo kot žrtev poskusa atentata, FBI naj bi pogovor z njim opravil v četrtek, poročajo tuje tiskovne agencije.

Trump je imel 13. julija v Pensilvaniji predvolilno zborovanje, ko je nanj z bližnje strehe streljal 20-letnik. Po tem, ko mu je uspelo izstreliti osem strelov iz puške, so napadalca ubili ostrostrelci tajne službe.

V napadu je bil ubit eden od Trumpovih podpornikov, dva sta bila huje ranjena, Trumpu pa je strel oplazil desni uhelj.

Oblasti še niso ugotovile motiva za napad.

Posebni agent FBI Kevin Rojek je v ponedeljek pojasnil, da bo razgovor s Trumpom tak, kot bi ga opravili z vsako drugo žrtvijo kaznivega dejanja v vseh drugih okoliščinah. "Želimo pridobiti njegov pogled na to, kar je opazil," je dejal.

Trump je kasneje v ponedeljek za ameriško televizijo Fox povedal, da bo pogovor z FBI imel v četrtek.

Predstavniki FBI so povedali, da so doslej zaslišali več deset ljudi, ki so poznali napadalca ali so z njim sodelovali, vključno z družinskimi člani, sodelavci, nekdanjimi učitelji, sošolci in drugimi.

"Izvedeli smo, da je bil napadalec zelo inteligenten, obiskoval je fakulteto in imel stalno zaposlitev," je povedal Rojek. Njegovi starši so izjavili, da niso bili vnaprej seznanjeni s sinovimi načrti za napad. "V tej fazi se nam to zdi verodostojno," je dejal Rojek.

Preiskava je, kot je dejal Rojek, tudi razkrila, da je napadalec opravil iskanja, povezana z elektrarnami, množičnimi strelskimi dogodki, informacijami o improviziranih eksplozivnih napravah in nedavnim poskusom atentata na slovaškega premierja Roberta Fica.

