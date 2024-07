Vsi, ki v Ljubljani dobijo priložnost, so županovi »prijatelji«

IZJAVA DNEVA

"Vsi, ki v Ljubljani dobijo priložnost, so županovi »prijatelji«. On je pač tak dober človek, prijatelj je z investitorji, prijatelj z Golobom, ki je javno ponižal Loredana Bešiča, da bi potolažil Jankovića, in čigar svobodnogibalna skupina v MOL mu v mestnem svetu brezsramno asistira. Prijatelj je s srbskim diktatorjem Vučićem in bosanskim kuharjem nove vojne Dodikom. Vsi se veselo objemajo, ena res lepa sloga."

(Novinarka in komentatorka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o tem, da gliha vkup štriha)