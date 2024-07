Slovenija Venezuelo pozvala k transparentnosti volitev

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je Venezuelo pozvalo k spoštovanju volje ljudstva

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je po nedeljskih predsedniških volitvah, na katerih je uradno zmagal sedanji predsednik Nicolas Maduro, Venezuelo pozvala k transparentnosti volilnega procesa in spoštovanju volje ljudstva. Po Madurovi zmagi so v Venezueli sicer izbruhnili protesti, ki so terjali tudi smrtno žrtev.

"Slovenija poziva venezuelske oblasti k popolni transparentnosti volilnega procesa in spoštovanju volje venezuelskega ljudstva," je na družbenem omrežju X zapisalo ministrstvo.

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve

Glede na izide, ki jih je objavil volilni svet, je Maduro na volitvah prejel 51,2 odstotka glasov in si tako zagotovil tretji mandat, opozicijski kandidat Edmundo Gonzalez Urrutia pa 44,2 odstotka. Opozicija trdi, da je s 70 odstotki glasov zmagal Urrutia.

Volitve v Venezueli so sicer v mednarodni javnosti sprožile različne odzive. Več latinskoameriških držav je kritičnih do volitev in dvomijo v izide, ki so zmago pripisali Maduru. Devet latinskoameriških držav je tako v ponedeljek v skupni izjavi pozvalo k ponovnemu pregledu izidov volitev. Panama, ki se je pridružila izjavi, pa je celo napovedala, da bo po sporni zmagi Madura umaknila svoje diplomate iz Venezuele in prekinila diplomatske stike, dokler ne bo opravljen popoln pregled postopka štetja glasov.

