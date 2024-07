»Verjetno edina država, kjer je demokracija prišla brez revolucije«

Edinstvena demokratična tranzicija Butana

Butanski filmski ustvarjalec Pawo Choyning Dorji, ki mu je režiserski prvenec iz leta 2019 prinesel nominacijo za oskarja, je na filmska platna prinesel tudi svoj pogled na edinstveno demokratično tranzicijo lastne države in to s filmom, ki ima naslov Menih in pištola.

Subtilna komedija z mešanico humorja in ganljivosti prikazuje preobrazbo Butana od absolutne monarhije do demokracije. V pogovoru za špansko tiskovno agencijo EFE je Choyning spregovoril o svojem zadnjem filmu, ki ga bodo v Španiji premierno prikazali v petek.

"Butan je verjetno edina država, kjer je demokracija prišla brez revolucije," je povedal Pawo Choyning Dorji in dodal, da se Butan kljub osredotočenosti na "bruto nacionalno srečo", še vedno sooča z izzivi, značilnimi za države v razvoju.

Film Menih in pištola je postavljen v leto 2006 in prikazuje navidezne volitve s fiktivnimi strankami, ki so namenjene učenju glasovanja na volitvah, menih pa se poda v iskanje puške za posebno slovesnost.

Kot je še dodal, je po nominaciji za oskarja za film Lunana: Jak v razredu razmišljal o izbiri filmskih zvezd za svoj naslednji projekt, a se je po nasvetu slavnega režiserja Anga Leeja (Gora Brokeback) odločil za neprofesionalne igralce in ohranitev skromne produkcije. Lee ga je namreč opozoril, da bi lahko prizadevanje za večjo produkcijo zasenčilo lastnosti, zaradi katerih so bili njegovi prejšnji filmi posebni, je razkril režiser prvega butanskega celovečernega filma, ki je bil nominiran za oskarja.

"Rekel mi je, da se mu ob pogledu na njegovo lastno kariero zdi, da je izgubil te lastnosti, ker je vsak film poskušal narediti večji, da bi naredil vtis na druge," je še povedal butanski režiser, ki je študiral v ZDA, in dodal, da se je zelo težko znova povezati s temi lastnostmi, ko so enkrat že izgubljene.

Butan je bil absolutna monarhija vse do leta 1998, ko se je začel previden proces modernizacije, vključno z uvedbo televizije. Prve demokratične volitve so bile marca 2008.

Pred začetkom demokratične preobrazbe je bila majhna himalajska država brez izhoda na morje, ki meji na Kitajsko in Indijo, ena najbolj izoliranih držav na svetu ter obsedena z ohranjanjem svoje suverenosti ter kulture in tradicije, ki temeljijo na budizmu.

Kot prvi na svetu je Butan uvedel termin bruto nacionalne sreče kot alternativo prevladujočemu ekonomskemu konceptu merjena uspešnosti držav prek bruto domačega produkta.

4iQn8XZN-aw