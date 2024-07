Rusija in Kitajska uboj vodje Hamasa obsodili kot nesprejemljiv politični atentat

Vrsta držav na čelu z Iranom je obsodila uboj vodje palestinskega gibanja Hamas, ki je bil ubit v domnevnem izraelskem napadu

Vrsta držav na čelu z Iranom je danes obsodila uboj vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije, ki je bil ubit v Teheranu v domnevnem izraelskem napadu. Katar in Turčija, pomembna regionalna akterja, sta posvarila pred nevarnim zaostrovanjem, zaskrbljeni so tudi v Moskvi in Pekingu. V Izraelu so novico o smrti Hanije pozdravili.

Uradni Teheran je ostro obsodil napad na političnega voditelja Hamasa, za katerim naj bi stal Izrael. "Čista kri svetega in častnega bojevnika Ismaila Hanije nedvomno ni bila prelita zaman," je v izjavi za javnost dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Naser Kanaani. Ta kri bo na koncu usodna za Izrael, je zatrdil.

Napad na Hanijo bo še okrepil odnose med palestinskim odporniškim gibanjem in Iranom, je še dejal Kanaani po poročanju iranske tiskovne agencije Isna.

Kasneje se je odzval še novi iranski predsednik Masud Pezeškian, ki je na družbenem omrežju X sporočil, da bo Iran "branil svojo ozemeljsko celovitost in poskrbel, da bodo teroristični napadalci obžalovali svoje strahopetno dejanje". Vez med Iranom in Palestino bo močnejša, je zatrdil in dodal, da Iran žaluje za Hanijo.

Iranski mediji so poročali, da je bil Hanija ubit v zračnem napadu v Teheranu, kjer se je v torek udeležil inavguracije predsednika Pezeškiana.

Hanijo naj bi v rezidenci na severu Teherana, kjer je bival v času obiska, "umorila raketa, ki jo je na Iran izstrelila druga država", pa so poročali libanonski mediji, ki so blizu libanonskemu šiitskemu gibanju Hezbolah, čigar visok vojaški poveljnik gibanja Fuad Šukr naj bi bil v torek prav tako ubit v izraelskem napadu.

Hezbolah, ki ga podpira Iran, je danes obsodil atentat na Hanijo in sporočil, da bo njegova smrt še okrepila odločenost pri soočanju z Izraelom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jemenski uporniški hutijevci, ki prav tako uživajo podporo Irana, pa so uboj vodje Hamasa označili za "gnusen teroristični zločin". Uporniki so od novembra lani izvajali napade na z Izraelom povezane ladje iz, kot so zatrdili, solidarnosti s Palestinci v Gazi.

Katar, ki je nudil zatočišče političnemu vodstvu Hamasa, med drugim Haniji, in je posredoval v pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi, je danes ostro obsodil njegov uboj. Zunanje ministrstvo v Dohi je opozorilo, da smrt Hanije predstavlja nevarno stopnjevanje ter bo vodilo do "zdrsa regije v kaos in spodkopalo možnosti za mir".

Turško zunanje ministrstvo pa je uboj Hanije, ki ga je pripisalo Izraelu, v izjavi obsodilo kot "sramoten atentat, katerega namen je tudi razširiti vojno v Gazi regionalno". Vlada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je še enkrat pokazala, da nima namena doseči miru, je dodalo.

"Če mednarodna skupnost ne bo sprejela ukrepov za zaustavitev Izraela, se bo naša regija soočila z veliko večjimi konflikti," so še sporočili v Ankari.

Hanija, ki je veliko časa preživel v Turčiji pred napadi Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, je turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana nazadnje obiskal aprila v Istanbulu.

Rusija je uboj vodje Hamasa obsodila kot "nesprejemljiv politični atentat", ki bo povzročil nadaljnje stopnjevanje napetosti, je za tiskovno agencijo RIA Novosti dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Mihail Bogdanov.

Konstantin Kosačev, podpredsednik zgornjega doma ruskega parlamenta, je dejal, da pričakuje "nenadno stopnjevanje medsebojnega sovraštva na Bližnjem vzhodu", poroča AFP.

Kitajska pa je sporočila, da obsoja atentat na Hanijo in opozorila, da bi to lahko povzročilo "nadaljnjo nestabilnost" v regiji. "Zelo smo zaskrbljeni zaradi incidenta ter odločno nasprotujemo in obsojamo atentat," je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Lin Jian.

V Izraelu so medtem nekateri skrajno nacionalistični člani vlade pozdravili novico o smrti Hanije. "Smrt Hanije bo naredila svet malo boljši," je na družbenem omrežju X zapisal Amihaj Elijahu, minister za kulturno dediščino. Minister za diasporo Amihaj Hikli pa je objavil sliko Hanije na zborovanju, ki je pozivalo k "smrti Izraela". "Pazite, kaj si želite," je ob tem zapisal v komentarju.

Izraelska vlada ali vojska se v zvezi s smrtjo Hanije za zdaj nista uradno odzvali. Smrt svojega vodje je pred tem potrdilo palestinsko gibanje Hamas in napad pripisalo Izraelu. Hamas je ob tem napovedal, da smrt Hanije ne bo ostala nekaznovana.

