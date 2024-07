Rusija razporeja jedrsko orožje

Rusija je oznanila začetek tretje faze vaj za razporejanje in uporabo taktičnih jedrskih bojnih zmogljivosti

Rusija je danes oznanila začetek tretje faze vaj za razporejanje in uporabo taktičnih jedrskih bojnih zmogljivosti, je po navedbah tujih tiskovnih agencij sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ruska vojska je prvo fazo vaj izvedla maja, drugi fazi pa se je junija pridružila tudi Belorusija.

"Tretja faza vaj je namenjena vzdrževanju pripravljenosti osebja in opreme za uporabo taktičnega jedrskega orožja za izvajanje bojnih nalog," so po navedbah ruskih medijev in srbske tiskovne agencije Tanjug sporočili z ministrstva za obrambo v Moskvi.

Ministrstvo je navedlo še, da bo tretja faza vaj potekala v dveh od petih ruskih vojaških okrožij, kjer se bodo vojaki med drugim urili v nameščanju bojnih glav na rakete Iskander-M in pripravi bojnih letal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za osrednje vojaško okrožje, ki vključuje Sibirijo, velik del ozemlja okrog Volge in Urala ter območja ob mejah z osrednjeazijskimi državami, in južno okrožje, ki med drugim vključuje polotok Krim, štiri delno zasedene regije na jugu in vzhodu Ukrajine, pa tudi poveljstvo v Rostovu na Donu, od koder vodijo rusko ofenzivo v Ukrajini.

Rusko ministrstvo za obrambo

Ruski predsednik in vrhovni poveljnik vojske Vladimir Putin je začetek prve faze vaj za razporejanje taktičnega jedrskega orožja odredil maja, domnevno zaradi povečanih groženj s strani Zahoda. Nato je junija sledila druga faza, v kateri je sodelovala tudi beloruska vojska.

Putin je po začetku invazije na Ukrajino februarja 2022 že večkrat zagrozil, da bi Rusija lahko za obrambo v izredni situaciji uporabila taktično jedrsko orožje.

