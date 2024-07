Palestinci po atentatu na vodjo Hamasa pozvali k splošni stavki in protestom

Hamasovo oboroženo krilo pa je opozorilo, da bo imel atentat ogromne posledice

Po smrti vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije, ki je bil ubit v domnevnem izraelskem napadu v Teheranu, je zavezništvo različnih palestinskih skupin na Zahodnem bregu danes pozvalo k splošni stavki in protestnim shodom na zasedenem območju. Hamasovo oboroženo krilo pa je opozorilo, da bo imel atentat ogromne posledice.

Brigade Ezedina al Kasama so ob smrti Hanije danes sporočile, da je uboj Hamasovega vodje vojno z Izraelom dvignil na "novo raven". Oboroženo krilo Hamasa, katerega borci sodelujejo v bojih proti izraelskim silam v Gazi, je ob tem opozorilo na strahotne posledice za celotno regijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V odzivu na uboj Hanije, za katerim naj bi stal Izrael, so različne palestinske frakcije na Zahodnem bregu pozvale k splošni stavki. "Nacionalistične in islamske sile Palestine napovedujejo splošno stavko in jezne pohode proti atentatu na velikega nacionalnega voditelja Ismaila Hanijo," so zapisali v skupni izjavi.

Različne palestinske frakcije

Kot so ob tem še navedli, atentat na političnega voditelja gibanja Hamas ne bo zlomil volje in neomajnosti palestinskega ljudstva, ampak bo to še okrepil, je poročala palestinska tiskovna agencija Wafa.

Novinarji AFP v Ramali so poročali, da so zaposleni po pozivu k stavki zapuščali vladne zgradbe. Prav tako so videli zaprte trgovine in zaposlene, ki so zapuščali delo v več mestih na Zahodnem bregu, ki ga je Izrael zasedel leta 1967. Tudi kulturne ustanove so sporočile, da bodo ostale zaprte.

Na območju Gaze, kjer od oktobra lani divja vojna med Hamasom in izraelsko vojsko, je več Palestincev dejalo, da je Hanija dosegel "mučeništvo" zaradi načina, na katerega je bil ubit, njihove izjave povzema AFP.

Izrael, ki mu Hamas in Iran pripisujeta odgovornost za napad, v katerem je bil ponoči ubit vodja Hamasa skupaj z njegovimi telesnimi stražarji, se v zvezi z napadom uradno še ni odzval.

Po doslej znanih podatkih je bil Hanija ubit v zračnem napadu na hišo, v kateri je bival v iranski prestolnici, kjer se je udeležil slovesne inavguracije novega iranskega predsednika Masuda Pezeškiana.

Atentat je bil izveden z vodeno raketo, ki je ciljala na njegovo rezidenco v Teheranu, so po poročanju britanskega BBC povedali viri pri savdski medijski hiši Al Hadath. Glede na poročila je raketa zadela stavbo, v katerih je bival Hanija, okoli 2. ure po krajevnem času (ob pol enih zjutraj po srednjeevropskem času).

Fars news, ki je povezan z iransko revolucionarno gardo, pa je poročal, da je bil Hanija nameščen v rezidenci za veterane na severu Teherana in da ga je ubil "izstrelek iz zraka".