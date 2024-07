Kako Izrael muči palestinske zapornike

Poročilo razkriva nečloveško in ponižujoče ravnanje Izraela z ujetimi Palestinci

Na tisoče Palestincev, ki so od oktobra lani pridržani v Izraelu, je bilo podvrženih mučenju, spolnemu nasilju in drugim oblikam krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja, navaja danes objavljeno poročilo Urada ZN za človekove pravice (OHCHR). Ob tem opozarjajo na kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava.

OHCHR je danes objavil poročilo o izraelskem samovoljnem pridržanju več tisoč Palestincev, ki obravnava obtožbe o mučenju in drugih oblikah krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja, vključno s spolnimi zlorabami tako žensk kot moških.

"Mednarodno pravo zahteva, da se z vsemi, ki jim je odvzeta prostost, ravna človeško in dostojanstveno."



Volker Türk,

visoki komisar ZN za človekove pravice

V Gazi so aretirali več tisoč ljudi in jih odpeljali v Izrael v okovih in s prevezami čez oči, poleg zajetih palestinskih borcev tudi zdravstveno osebje, paciente in civiliste na begu pred spopadi. Še več tisoč so jih zajeli tudi na zasedenem Zahodnem bregu in na izraelskem ozemlju.

Poročilo OHCHR navaja, da so bili večinoma pridržani v tajnosti, brez obvestil o razlogih za pridržanje, dostopa do odvetnika ali sodne obravnave. Ob tem je v izraelskih zaporih samo od 7. oktobra lani umrlo najmanj 53 Palestincev.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je ob tem izrazil resno zaskrbljenost. "Zbrana pričevanja kažejo na vrsto grozljivih dejanj, kot je mučenje z metodo nadzorovanega utapljanja ali spuščanje psov na zapornike, kar so grobe kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava," je dejal.

Poročilo navaja še, da so najslabše razmere v vojaških zaporih, in da so med pridržanimi tudi otroci. Zaporniki so poročali, da so bili zaprti v kletkah, pogosto so jih slekli do golega in jim oblekli zgolj plenice. Pripovedovali so tudi o spolnem nasilju, dolgotrajnem zavezovanju oči, pomanjkanju hrane, vode in spanca, elektrošokih in povzročanju opeklin s cigaretami, nekaterim so zvezali roke in jih obesili s stropa.

Poročilo OHCHR omenja tudi slabe razmere, v katerih so bili pridržani izraelski talci, ki jih je 7. oktobra lani zajelo palestinsko gibanje Hamas. Med drugim so poročali o pretepanju, nasilju, pomanjkanju hrane, vode, sanitarij in sončne svetlobe, ter kirurških posegih brez anestezije.

"Mednarodno pravo zahteva, da se z vsemi, ki jim je odvzeta prostost, ravna človeško in dostojanstveno," je še dejal Türk. Pozval je k takojšnji, temeljiti in nepristranski preiskavi vseh kršitev mednarodnega prava, ter k takojšnji izpustitvi vseh izraelskih talcev v Gazi in vseh Palestincev, ki so pridržani v Izraelu.

