Domnevna ruska vohuna v Sloveniji na sojenju priznala krivdo

Kazni najverjetneje ne bosta prestajala v Sloveniji in bi lahko bila del večje izmenjave zapornikov, ki bi vključevala tudi ameriškega novinarja Evana Gershkovicha

Domnevna ruska vohuna, ki so ju decembra 2022 priprli v Sloveniji, sta v tajnem sojenju pred okrožnim sodiščem v Ljubljani priznala krivdo, je danes poročal portal N1. Domnevna vohuna kazni najverjetneje ne bosta prestajala v Sloveniji in bi lahko bila del večje izmenjave zapornikov, ki bi vključevala tudi ameriškega novinarja Evana Gershkovicha.

Kot navaja N1, v primeru, da je okrožno sodišče sprejelo sporazum s tožilstvom o priznanju krivde, ruska vohuna kazni najverjetneje ne bosta prestajala v Sloveniji. Ob tem portal dodaja, da sta domnevna ruska vohuna del večje izmenjave zapornikov, ki naj bi v prihodnjih urah stekla med Rusijo, ZDA, Nemčijo in Belorusijo.

V izmenjavo naj bi bil med drugim vključen pripadnik ruske tajne služne FSB Vadim Krasikov, ki v Nemčiji prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi umora čečenskega poveljnika v Berlinu leta 2019.

Pritisk na vključitev Krasikova v izmenjavo naj bi izvajala predvsem Belorusija, kjer je bil konec junija na smrtno kazen zaradi sodelovanja v ekstremistični skupini in terorizma obsojen nemški državljan Rico Krieger. Tudi on bi lahko bil del izmenjave.

Pričakovati je, da bo v izmenjavo vključen še ameriški novinar Wall Street Journala Evan Gershkovich, ki je bil sredi meseca obsojen na 16 let zapora, dodaja N1.

Ker Slovenija v Rusiji nima zapornika, ki bi ga lahko zamenjala za ruska vohuna, z Rusijo tudi ne more izpeljati izmenjave zapornikov. Prijeta ruska vohuna lahko sicer Rusiji izroči, Moskva pa bi nato v zameno za njiju drugim zahodnim državam izročila njihove priprte državljane.

Domnevna ruska vohuna so kriminalisti v Sloveniji priprli že v začetku decembra. Moški in ženska naj bi bila v partnerski zvezi, imata dva otroka in argentinsko državljanstvo. Predstavljala sta se kot Maria Rosa Mayer Munoz in Ludwig Gisch, dejansko pa sta Ana Valerevna Dulceva in Artem Viktorovič Dulcev, elitna agenta ruske obveščevalne službe SVR, je junija ob sklicevanju na slovenske in zahodne obveščevalne uradnike poročal časnik Wall Street Journal.

Po navedbah časnika je bila tarča njunega vohunjenja v Sloveniji Agencije EU za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) s sedežem v Ljubljani nedaleč od njune hiše. Slovenijo pa sta uporabljala kot bazo za potovanja v Italijo, Hrvaško in drugod po Evropi za stike z drugimi obveščevalci, ki sta jim prenašala ukaze iz Moskve.