Donald Trump o Kamali Harris / »Nisem vedel, da je temnopolta«

Trump razburil z izjavami o rasni pripadnosti Kamale Harris

Kamala Harris

© Gage Skidmore / Flickr

Kandidat republikancev na predsedniških volitvah v ZDA Donald Trump je v sredo vznemiril z izjavami o rasni pripadnosti svoje tekmice Kamale Harris. Kot je dejal v nastopu pred nacionalnim združenjem temnopoltih novinarjev v Chicagu, je Harris dolgo omenjala le svoj indijski izvor, kasneje pa iz politične preračunljivosti postala temnopolta.

"Vedno je bila indijskega porekla in je izpostavljala le svoje indijsko poreklo," je dejal Trump. "Nisem vedel, da je temnopolta, dokler ni pred nekaj leti nenadoma postala temnopolta. In zdaj želi biti znana kot temnopolta," je nadaljeval. Menil je, da bi moral nekdo to preučiti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kamala Harris je sicer prva temnopolta ženska in prva Američanka azijskih korenin na položaju podpredsednice ZDA. Rodila se je v Oaklandu v Kaliforniji. Njen oče se je z Jamajke priselil v ZDA zaradi študija ekonomije, njena mati, raziskovalka raka in borka za državljanske pravice, je bila iz Indije.

Kamala Harris je na predvolilnem zborovanju v ameriški zvezni državi Teksas v odzivu dejala, da je Trump "uprizoril svojo staro predstavo delitev in pomanjkanja spoštovanja". "Ameriško ljudstvo si zasluži kaj boljšega," je dodala.

Bela hiša se je na Trumpove izjave odzvala z ogorčenjem. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre, sicer prva temnopolta na tem položaju, jih je označila za žaljive in odvratne.

Politični komentatorji, tudi iz republikanskega tabora, pa so bili kritični, da je Trump v dvorani, polni temnopoltih novinarjev, z dvomom v identiteto Harrisove odgnal potencialne temnopolte volivce.

Trump je Kamalo Harris napadel dan pred začetkom postopka potrjevanja predsedniškega kandidata demokratov, potem ko je iz volilne tekme izstopil predsednik Joe Biden. Elektronsko glasovanje, v katerem je 59-letna podpredsednica ZDA Harris edina kandidatka, bo trajalo do ponedeljka.