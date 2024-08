Orbánov teater

Madžarski premier predsedovanje svetu Evropske unije izrablja za petelinjenje na mednarodnem prizorišču. Kako se drugi odzivajo na to?

Viktor Orbán na obisku pri Donaldu Trumpu 11. julija letos

Luksemburški zunanji minister Xavier Bettel je moral dati duška besu: »Kakšna neumnost!« Prejšnji teden so se najvišji diplomati Evropske unije za zaprtimi vrati prepirali, ali naj iz protesta proti madžarskemu premieru Viktorju Orbánu in njegovemu odpadništvu bojkotirajo srečanje zunanjih ministrov konec avgusta v Budimpešti. Bettlu se to zdi neumno, saj meni, da je kritika najučinkovitejša, če je izrečena na domačem terenu krivca. Bojkota ni zavrnil le Luksemburg, temveč tudi Španija, Nemčija in druge države, vendar se je visoki predstavnik za zunanjo in varnostno politiko EU Josep Borrell samovoljno odločil, da zunanji ministri ne bodo odpotovali na Madžarsko.