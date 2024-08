Odsotnost enotne strategije

Mestno drevje bo vedno pomembnejše, skrb zanj pa po slovenskih občinah ni standardizirana

Posek dreves na Ptuju leta 2018

Skrb za mestno drevje postaja vsako poletje, v času vse pogostejših vročinskih valov, stalna tema. Kljub temu pa na državni ravni Slovenija nima strategije, ki bi občinam dala natančna navodila, kako čim učinkoviteje skrbeti za drevesa v urbanem okolju. Tako so občine prepuščene same sebi, ene so pri tem bolj uspešne, druge manj.