Zaradi napovedanih krajevnih neurij izdano oranžno opozorilo

Najbolj burno vremensko dogajanje lahko pričakujemo danes proti večeru in v noči na petek

© Agencija Republike Slovenije za okolje

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi napovedanih krajevnih neurij, ki bodo nastajala danes od sredine dneva do petka zjutraj, izdala oranžno opozorilo za celotno državo. Nekateri izračuni vremenskih modelov pa so nakazali, da bodo nekatere nevihte predvsem na Primorskem že danes v zgodnjih jutranjih urah. Ob tem so možni močnejši sunki vetra.

Najbolj burno vremensko dogajanje pričakujejo danes proti večeru in v noči na petek, ko bodo ob prehodu vremenske fronte nastala krajevna neurja. Lokacij močnejših neviht v sredo še niso mogli določiti, tako da je možnosti več in segajo od nastanka posameznih obsežnejših močnejših neviht pa vse do vzpostavitve nevihtne linije, ki bi prešla večji del države.

Pojavljali se bodo krajevno močni nalivi, pričakujejo tudi močne sunke vetra, ki bodo v noči na petek dosegli tudi Slovensko Istro. Vse, ki kampirajo na prostem, pozivajo, da spremljajo dogajanje in se po potrebi umaknejo na varno.

Močnejše nevihte z močnim vetrom zahodnih smeri bodo v noči na petek predvidoma dosegle tudi Istro in Kvarner. Vreme se bo v petek zjutraj sprva prehodno umirilo, a nas bo popoldne ali zvečer od severa zajel nov pas neviht, ki se bodo lahko nadaljevale še v noč na soboto.

Plohe in nevihte bodo nad našimi kraji nastajale tudi v soboto popoldne. Kakšna bo možna tudi v nedeljo, a bodo predvidoma manj intenzivne kot današnje in petkove, so zapisali na Arsu.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 29 do 34 stopinj Celzija.