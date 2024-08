Disleksija danes

Povečanje števila odločb za otroke s posebnimi potrebami

© Luka Dakskobler

Po podatkih zavoda za šolstvo število vlog za odločbo, ki omogoča olajšave otrokom s posebnimi potrebami, zadnjih pet let narašča. Leta 2022 je zavod prejel 11.525 zahtevkov za odločbe, leta 2023 že 12.088 in letos ima za zdaj v obravnavi 10.689 vlog. Povečalo se je tudi število vlog za postopek usmerjanja otrok, ki so v devetem razredu in prvič oddajajo to zahtevo. Pravico do odločbe imajo številni otroci, ki potrebujejo različne prilagoditve glede na svoje težave in posebne potrebe. V Svetovalnem centru Ljubljana, kjer se podrobneje ukvarjajo z otroki z učnimi težavami, so opazili, da je disleksija najpogosteje prepoznana v četrtem razredu, ko se že pričakuje, da je otrok ponotranjil vse veščine, ki sodijo k pismenosti in naj bi se jih naučili v prvi triadi. Večkrat je odkrita pri dečkih kot pri deklicah.