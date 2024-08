»Podnebne spremembe niso naša prihodnost, ampak sedanjost«

Minister Mesec pozval k prilagoditvi dela poštarjev v vročini

Luka Mesec

© Vlada RS

Minister za delo Luka Mesec podpira sindikat v prizadevanjih za izboljšanje pogojev dela poštnih delavcev v času vročine, zato je pozval Pošto Slovenije, da naslovi tveganja za zaposlene zaradi vročinskih valov. "Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja je zakonska obveza za vse panoge in poklice," je poudaril.

"Podnebne spremembe niso naša prihodnost, ampak sedanjost. Na ministrstvu in v Levici želimo delovno zakonodajo prilagoditi tem spremembam in delavce zavarovati pred nevarnimi posledicami podnebnih sprememb. Prizadevali si bomo, da bo poskrbljeno za zdravje vseh delavcev," je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zapisal odzivu na pismo Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije, v katerem je ta opozoril na težke delovne razmere, v katerih poleti delajo zaposleni na Pošti Slovenije.

Kot so spomnili na ministrstvu, je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu lani izdala smernice za to področje, ki so jim sledili pri pripravi nove zakonodaje na področju gradbišč. "Pri prenosu uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v nov zakon in pravilnika smo predlagali rešitve za preprečevanje škodljivih posledic visokih temperatur za zdravje delavk in delavcev. Predlagamo počitke, hladne brezalkoholne napitke in prostore za ohlajanje," so navedli.

Mednarodna organizacija dela je julija izdala poročilo Vročina pri delu, ki med drugim ugotavlja, da je v Evropi med letoma 2000 in 2020 število smrti, ki jih pripisujejo prekomerni vročini, naraslo za 50 odstotkov, tveganje za poškodbe pri delu med vročinskimi valovi pa je povečano za 17,4 odstotka. Drugo poročilo organizacije navaja, da je 71 odstotkov ali 2,41 milijarde delovnega prebivalstva izpostavljenega previsokim temperaturam, ki so krive za 22,85 milijona poškodb in 18.970 smrti na leto, so dodali na ministrstvu.

Sindikat je v četrtek opozoril na težke delovne razmere, v katerih poleti delajo zaposleni na Pošti Slovenije. Poslovodstvo kljub pozivom sindikata, ki trajajo od lani, ni spremenilo navodil za delo v visokih in nizkih temperaturah. Sindikat želi, da se zaposlenim na Pošti omogoči prilagoditev delovnega časa, odmore med delovnim časom, zagotovitev hlajenih prostorov, hladne napitke ipd.