Mladi za podnebno pravičnost / »Neposredna prevlada politike nad stroko«

Civilna družba je zgrožena nad odločbo, s katero je ministrstvo ugodilo pritožbi Magnifica

© Janez Zalaznik

Mladi za podnebno pravičnost, iniciativa LOM in del stroke so zgroženi nad odločbo, s katero je ministrstvo za naravne vire in prostor ugodilo pritožbi Magnifica na odločitev zavoda za varstvo narave glede izvedbe koncerta v Tivoliju. Menijo, da je odločba ministrstva politične in ne strokovne narave, med drugim zahtevajo revizijo odločbe.

Kot je na današnji novinarski konferenci pred ministrstvom za narave vire in prostor poudaril Izidor Ostan Ožbolt iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost, je z odločitvijo ministrstva uničevanje narave dobilo zeleno luč in državno dovoljenje.

Odločba je po njegovih besedah politične narave. Vse kaže, da je rezultat tihega dogovora med ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem ter ministrom za naravne vire in prostor Jožetom Novakom. Poleg tega je spisana na nestrokoven in diletantski način, trditve ministrstva pa so v nasprotju s trditvami zavoda za varstvo narave.

In kot tretjič je po besedah Ostana Ožbolta nesprejemljivo, da lahko ministrstvo, ki je politični organ par excellence, sodi o odločitvi neodvisne in strokovne državne institucije. To je neposredna prevlada politike nad stroko.

Zato zahtevajo, da naj se pripravi neodvisna revizija odločbe ministrstva, pri čemer naj se preveri tako potencialno vmešavanje ministra Novaka v odločitev pristojnega organa kot strokovnost argumentov odločbe. Ministrstvo za naravne vire in prostor naj dokaže svojo zavezanost varovanju narave in naj pozove župana Jankovića k umiku sprememb odloka o krajinskem parku. Pripravi naj se tudi upravljavski načrt parka Tivoli, ki naj temelji na principih sonaravnosti, sobivanju narave in človeka, ter skrbi za ohranitev pljuč mesta Ljubljane.

Arhitekt Arne Vehovar iz iniciative LOM - Ljubljana odprto mesto je povedal, da je po njihovem mnenju odločitev ministrstva v več pogledih napačna: ministrstvo s svojo interpretacijo členov odloka posega v strokovno presojo zavoda, z relativiacijo očitnih razlik med dogodki, s katerimi zavod soglaša, in predvidenim koncertom, z izvedbo katerega se ministrstvo ne strinja, ministrstvo vzbuja dvom o njegovi strokovnosti in nepristranskosti. Poleg tega bi se moralo ministrstvo v upravnem postopku brezpogojno zavzemati za spoštovanje odločitev strokovnjakov zavoda za varstvo narave.

Sanja Fidler iz iniciative Protestival pa je prebrala zapisa biologa Toma Turka iz Biotehniške fakultete in krajinske arhitektke Maje Simoneti. Prvi je med drugim zapisal, da je zaplet simptomatičen iz dveh razlogov - lobistično političnega, ki kaže na to, da je za določen namen in za določene osebe ali organizacije kršenje lastnih odlokov in zakonov možno in sprejemljivo, ter ekološkega oz. naravovarstvenega, kjer pa gre za kršenje pravil krajinskega parka. Kot je še zapisal, bi tako od mesta Ljubljana, njenega župana, mestnega sveta in državnih organov, ki odločajo o zaščiti parka, pričakovali, da se bodo zadržali dejanj, ki v ta zaščiten prostor posegajo na škodljiv in protipraven način.

Maja Simoneti pa je izpostavila, da se odnos do narave in sobivanja z njo radikalno spreminjata, kar v upravljanje mestnih zelenih površin in zavarovanih območij prinaša nove izzive ter da se moramo glede tega naučiti dogovarjati in čim bolj zediniti tako strokovne institucije kot politika in lastniki ter uporabniki tega prostora.

© Janez Zalaznik

Današnja novinarska konferenca je bila sklicana po tem, ko je ministrstvo izdalo odločbo, s katero je odobrilo izvedbo koncerta Magnifica v Tivoliju. Organizatorji koncerta so sicer že pred tem sporočili nadomestno lokacijo koncerta ob 30-letnici glasbene kariere v Mladinskem golf centru Stanežiče, kjer koncert ostaja klub odločbi ministrstva.

Na ministrstvu so v odzivu zapisali, da je ministrstvo v izreku odločbe, ob upoštevanju veljavnega odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, jasno določilo pogoje, pod katerimi se dogodek lahko izvede, razlogi za odločitev pa so razvidni iz odločbe. Dodali so, da minister ali kdor koli drug ne more in ne sme posegati v zadeve, ki so predmet upravnih postopkov ali pritožb na ministrstvu. Uradna oseba, ki vodi upravni postopek in odloča v upravnih zadevah, je pri odločanju samostojna in neodvisna ter odloča na podlagi veljavne zakonodaje.

Kot so še zapisali, bi bila ne glede na to, kakšna bi bila odločitev ministrstva kot pritožbenega organa v odločanju na drugi stopnji, izvedba dogodka v danih okoliščinah obremenjena z vprašanjem varovanja narave. Prav ta primer je namreč pokazal, da je treba nujno oblikovati jasna in transparentna strokovna merila za odločanje v podobnih primerih, kar pa zahteva čas.

Zato je minister ljubljanskemu županu in organizatorju dogodka, ne glede na to, kakšna bo odločitev ministrstva kot pritožbenega organa v odločanju, predlagal, da se za omenjeni dogodek izbere alternativno lokacijo. In tudi, da do konca leta, ko bodo določena jasna merila in kriteriji za izvajanje in omejitev prireditev v krajinskem parku, množičnih prireditev tam ne bo. S tem se omogoči ustrezen čas za ureditev problematike oziroma jasno in transparentno določitev meril za organizacijo prihodnjih dogodkov.

V zvezi s pozivom o pripravi načrta upravljanja krajinskega parka so na ministrstvu poudarili, da bosta Mestna občina Ljubljana (Mol) ter upravljalec krajinskega parka v sodelovanju z zavodom za varstvo narave ter ministrstvom za naravne vire in prostor do konca leta pripravila in sprejela načrt upravljanja parka, v katerem bosta med drugim določila zgoraj omenjena merila in kriterije za izvajanje in omejitev prireditev.

Glede odloka pa so sporočili, da bo Mol zaprosila zavod za varstvo narave za pripravo strokovnega predloga izbire načina in obsega omejitve dejavnosti ali rabe, v skladu z 51. členom zakona o ohranjanju narave, s ciljem, da odlok uskladita do konca leta 2024.

Kot se še zapisali v sporočilu, je minister Novak kot krajinski arhitekt poznavalec področja urejanja prostora in zagovornik učinkovitega varstva narave ter iskanja soglasja. Pri svojem delu spodbuja razvoj zelenih javnih površin, predvsem v smislu povečanja odpornosti na ekstremne vremenske pojave v luči podnebnih sprememb. "Pri posegih v naravo moramo biti zadržani, še posebej, če imamo na voljo alternativne rešitve," so navedli ministrove besede.