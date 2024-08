ZDA / »Izrael lahko v primeru napada Irana računa na pomoč ameriške vojske«

Železna podpora ZDA Izraelu

Izrael lahko v primeru povračilnega napada Irana trdno računa na obrambno pomoč ameriške vojske, je v nedeljo zvečer zatrdil ameriški obrambni minister Lloyd Austin v telefonskem pogovoru z izraelskim kolegom Joavom Galantom. Zagotovil je "železno podporo" ZDA Izraelu v primeru povračilnega napada s strani Irana, je sporočil Pentagon.

Austin in Galant sta po navedbah Pentagona razpravljali tudi o "premikih ameriški sil" za izboljšanje zaščite sil, krepitev obrambnih zmogljivosti Izraela in ter za odvračanje in zmanjšanje napetosti v regiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pentagon je sporočil, da je Austin izrazil tudi podporo prekinitvi ognja v Gazi in dogovoru o izpustitvi preostalih talcev na območju Gaze.

Razmere v regiji so se zaostrile po uboju političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov Hezbolaha Fuada Šukra v Bejrutu.

O napetostih na Bližnjem vzhodu so v nedeljo razpravljali zunanji ministri članic G7, ki so v skupni izjavi vse strani, vpletene v konflikt, pozvali, naj se izogibajo dejanjem, ki bi lahko privedla do stopnjevanja napetosti v regiji, poroča tiskovna agencija Reuters.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je kolegom iz G7 povedal, da bi po ocenah Washingtona Iran lahko v naslednjih 24 do 48 urah napadel Izrael. Poudaril je, da natančnega časovnega okvira napada ne pozna, a da je odziv Irana neizogiben. V luči tega je dodal, da je izvajanje pritiska na Teheran, naj omeji svoj napad, najboljši način za preprečitev vojne v regiji, poroča izraelski časnik Times of Israel.

Kot je medtem poročal časnik Washington Examiner, pa se bo ameriški predsednik Joe Biden danes zaradi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu sestal z ekipo za nacionalno varnost. Srečanja se bo udeležila tudi podpredsednica ZDA Kamala Harris. Biden naj bi o razmerah v regiji razpravljal tudi z jordanskim kraljem Abdulahom II.

Glede na nedavne grožnje Irana z napadom na Izrael ni jasno, kdaj in kako bi lahko prišlo do zagroženega maščevanja. Iransko vodstvo in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki je njegov zaveznik, sta večkrat omenila, da naj bi se to zgodilo v "naslednjih nekaj dneh", poroča dpa.

