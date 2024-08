Iran / »Kaznovanje Izraela je nujno za preprečevanje nadaljnje nestabilnosti«

Iran si ne želi stopnjevati napetosti na Bližnjem vzhodu, a meni, da je kaznovanje Izraela nujno za preprečevanje nadaljnje nestabilnosti, je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Naser Kanani. Uboj političnega vodje Hamasa je označil za kršitev mednarodnega prava in dodal, da ima Teheran pravico braniti svojo suverenost.

Teheran ima pravico braniti svojo nacionalno varnost in suverenost, imamo pa tudi pravico disciplinirati sionistični režim in ustaviti njegove zločine, je po poročanju katarske televizije Al Jazeera še dodal Kanani.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se zaostrile po uboju političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov šiitskega gibanja Hezbolah Fuada Šukra v Bejrutu. Iran in njegovi zavezniki, vključno s Hezbolahom, so zagrozili z odzivom. Izrael, ki sicer ni prevzel odgovornosti za uboj Hanije, pa je zagotovil, da je pripravljen na vse možne scenarije.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je medtem na srečanju s kolegi iz skupine G7 povedal, da bi Iran lahko v naslednjih 24 do 48 urah napadel Izrael. Poudaril je, da natančnega časovnega okvira napada ne pozna, a da je odziv Irana neizogiben. Ob tem je dodal, da je izvajanje pritiska na Teheran, naj omeji svoj napad, najboljši način za preprečitev vojne v regiji.

Napetosti v regiji so bile tudi osrednja tema nedeljskega obiska jordanskega zunanjega ministra Ajmana Safadija v Teheranu. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so se pojavila ugibanja, da je Safadi med obiskom Iranu predal obljube ZDA in nekaterih arabskih držav, s katerimi te želijo Teheran odvrniti od vojaškega odziva.

ZDA naj bi v zameno nadaljevale pogovore o oživitvi jedrskega sporazuma iz leta 2015, kar bi vodilo do odprave sankcij proti Iranu. Jordanija in Egipt pa naj bi Teheranu v zameno obljubile normalizacijo dvostranskih odnosov. Omenjene ponudbe bi lahko bile za Iran zelo donosne, zlasti zaradi gospodarske krize, ki v državi traja že skoraj šest let.

