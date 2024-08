Ameriško oporišče tarča raketnega napada

Odgovornosti za napad ni prevzel nihče

V raketnem napadu na ameriško letalsko oporišče v Iraku je bilo danes ranjenih več ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški mediji so pred tem ob sklicevanju na neimenovane vire poročali o najmanj dveh raketah tipa katjuša, ki so zadele omenjeno bazo na zahodu Iraka.

Neimenovani uradnik je za AFP potrdil, da je bilo oporišče Al Asad tarča raketnega napada, kot kaže pa je bilo v napadu poškodovanih več pripadnikov ameriškega osebja.

Odgovornosti za napad ni prevzel nihče, do njega pa je prišlo v času povišanih napetosti na Bližnjem vzhodu v pričakovanju povračilnega napada Irana po domnevnem izraelskem atentatu političnega vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije.

Ameriški vojaki, ki več kot 20 let po invaziji ohranjajo prisotnost v Iraku, so bili od oktobra lani večkrat tarča podobnih napadov, ki so jih izvedle oborožene skupine, povezane z Iranom. Tarča podobnih napadov je bila večkrat tudi ameriška vojska v Siriji.

Ameriške sile so minuli torek v osrednjem Iraku izvedle zračni napad na borce, ki naj bi poskušali izstreliti drone na cilje ameriške vojske in njenih zaveznic, in pri tem ubile štiri osebe.

Vojaški tiskovni predstavnik iraškega premierja je napad označil za gnusen zločin in očitno agresijo. Dodal je, da se je napad zgodil kljub naprednim fazam pogovorov o zaključku misije koalicije pod vodstvom ZDA v Iraku in prehodu na "dvostranske varnostne odnose".

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin in njegov izraelski kolega Joav Galant sta se v današnjem telefonskem pogovoru strinjala, da napad na ameriško oporišče v Iraku pomeni nevarno zaostrovanje razmer in kaže na destabilizacijsko vlogo Irana v regiji.

Austin je ob tem v pogovoru ponovno poudaril zavezanost Washingtona varnosti Izraela pred grožnjami Irana, Hezbolaha in drugih skupin, povezanih z Iranom, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Z napadom sta bila seznanjena tudi predsednik ZDA Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris. "Razpravljali smo o ukrepih za obrambo naših sil in odziv na morebitne napade na naše osebje," je sporočila Bela hiša.

V luči aktualnih napetosti je Pentagon v petek sporočil, da bodo ZDA na Bližnji vzhod poslale dodatne vojaške ladje in bojna letala, da bi pomagale braniti Izrael v času, ko ta neprekinjeno napada Gazo, kjer je v desetih mesecih ubil najmanj 39.623 Palestincev.

