"Mnogi trdijo, da so turisti slabi, neodgovorni, nespoštljivi in tako naprej. Prepričan sem, da v osnovi ni tako. Če samo pogledamo ekološko trajnost. Prepričan sem, da je na svetu zelo malo ljudi, ki bi vedno onesnaževali okolje, vedno rabili preveč električne energije ali preveč vode. V osnovi nismo takšni – ampak sistem je tisti, ki nas vodi v to, da moramo tudi kot turisti preživeti. Dam vam praktični primer. Zakaj turisti rinejo na terase najboljših lokalov in zato domači prebivalci nimajo prostih sedežev? Preprosto – ker jim je nekdo rekel, naj pridejo. In so prišli. Težko je od turista, ki ima na voljo 14 dni dopusta v letu, pričakovati, da ne bo želel okusiti neke lokalne hrane in bo raje dal prostor domačinu."

"Sam se veliko ukvarjam z zavrženo hrano. Opažamo, da turisti ogromno hrane, ki si jo v samopostrežnih restavracijah naložijo, zavržejo. Tako ponudniki kot gostinci pravijo, da so turisti neodgovorni. Ampak naše raziskave kažejo, da to ni res. Turist pusti hrano na krožniku zato, ker, prvič, mu je bila neokusna ali je pričakoval drugačne okuse, torej mu turistični ponudnik ni povedal, da je hrana takšna in takšna. Drugič, ko je turist po dolgem čakanju končno prišel do bifejske mize, si je naložil več hrane, da ne bo še enkrat čakal v vrsti. Torej, gostinski ponudnik je načrtoval recimo 100 sob, povprečna zasedenost je dve osebi na sobo, v restavracijo pa je dal 40 sedežev. Podobno je pri zmanjševanju plastike. Turist pride v restavracijo, v kateri lahko plača za pogrinjek tudi šest evrov, če govorimo o Benetkah, ali dva evra za kozarec vode. To turista, ki nima toliko pod palcem, sili k temu, da si raje v trgovini kupi plastenko vode."

"Skratka, vedno so razlogi, zakaj se turisti vedejo tako, kot se. Ker nimajo alternativ. Tako da sam ne bi izhajal iz tega, da so turisti a priori neodgovorni, da imajo slabe namene. Poglejmo realno. Imajo letni dopust, prišli so na neko destinacijo, ker jih je ona zvabila tja in jim obljubila presežke. Zdaj jih bodo pač skušali doživeti."

