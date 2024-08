Kamala Harris imenovala podpredsedniškega kandidata

Podpredsednica ZDA in kandidatka demokratov na ameriških predsedniških volitvah Kamala Harris je za svojega podpredsedniškega kandidata imenovala guvernerja Minnesote Tima Walza. Kot je dejala, je ponosna, da je izbrala Walza, s katerim se bo skupaj podala v boj proti republikancu Donaldu Trumpu na novembrskih predsedniških volitvah.

"Kot guverner, trener, učitelj in veteran je pomagal delavskim družinam, kot je njegova. Super ga je imeti v ekipi," je Harris sporočila na družbenem omrežju X.

Walz pa je na omrežju X sporočil, da gre za veliko čast. "Podpredsednica Harris nam kaže politiko tega, kar je mogoče. Malo me spominja na prvi šolski dan," je zapisal v objavi in dodal, da se ji pridružuje. Ob tem je pozval, da se skupaj lotijo stvari.

Harris se je v minulih dneh pogovarjala z več potencialnimi kandidati za podpredsednika, nazadnje pa sta po poročanju medijev v igri ostala guverner Pensilvanije Josh Shapiro in Minnesote Tim Walz, pri čemer se je na koncu odločila za slednjega.

60-letni Walz v demokratsko volilno kampanjo prinaša perspektivo podeželskega Srednjega zahoda, hkrati pa zagovarja cilje progresivne politike, kot sta legalizacija konoplje in večja zaščita delavcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prav tako se zavzema za brezplačne šolske obroke, boj proti podnebnim spremembam in znižanje davkov za srednji razred. Vendar pa je v preteklosti zastopal tudi bolj konservativna stališča, ko je branil interese kmetov in pravico do orožja.

Harris želi očitno z Walzom okrepiti demokratsko podporo na Srednjem zahodu. Izkušeni demokrat je guverner Minnesote od leta 2018, pred tem pa je bil dolga leta član ameriškega predstavniškega doma. Pred politično kariero je bil učitelj.

Znan je po preprostem in neposrednem načinu podajanja političnih sporočil, kar bi lahko Harris pomagalo pridobiti neopredeljene in podeželske, bele volivce, poroča britanski BBC.

Harris in Walz naj bi že danes nastopila na predvolilnem zborovanju v Filadelfiji v zvezni državi Pensilvanija, kjer bo demokratka Walza tudi predstavila kot svojega podpredsedniškega kandidata.

V nadaljevanju bosta skupaj obiskala druge ključne zvezne države, kjer so republikanski in demokratski predsedniški kandidati običajno najbolj izenačeni. To so Wisconsin, Michigan, Severna Karolina, Georgia, Arizona in Nevada, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med prvimi, ki so se odzvali na odločitev o izbiri Walza za podpredsedniškega kandidata, je bila nekdanja predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi, ki je odločitev Harris pozdravila. Kot je povedala v pogovoru za televizijo MSNBC, dobro pozna Walza, potem ko sta skupaj služila v predstavniškem domu. "On je srce ameriškega demokrata," je dejala Pelosi.

Tudi ameriški predsednik Joe Biden je pohvalil izbor Walza za podpredsedniškega kandidata in dejal, da bosta s Harris "močan glas delovnih ljudi in velikega ameriškega srednjega razreda".

"Prva večja odločitev, ki jo sprejme strankarski predsedniški kandidat, je njegova izbira za podpredsednika. In Kamala Harris je sprejela odlično odločitev, ko je izbrala guvernerja Tima Walza za svojega kandidata," je na družbenem omrežju X objavil Biden, čigar umik iz volilne tekme je odprl pot Kamali Harris za demokratsko predsedniško nominacijo.

Nekdanji demokratski predsednik ZDA Barack Obama pa je dejal, da tako kot Harris tudi Walz verjame, da je vlada namenjena temu, da služi vsem ljudem. "To je tisto, zaradi česar je izjemen guverner, in to je tisto, zaradi česar bo še boljši podpredsednik," je zapisal na omrežju X.

Volilna kampanja bivšega predsednika Trumpa, ki se za sedež v Beli hiši poteguje skupaj s podpredsedniškim kandidatom JD Vanceom, pa je Walza označila za "nevarnega levičarja".

"Tako kot Kamala Harris je tudi Tim Walz nevaren skrajni levičar, in sanje Harris in Walza o preoblikovanju ZDA v podobo Kalifornije predstavljajo 'nočno moro vsakega Američana'," je v izjavi dejala tiskovna predstavnica volilne kampanje Karoline Leavitt.

